Los Mundiales de Atletismo al aire libre que se disputarán en Budapest del 19 al 27 de agosto ofrecerán varios duelos extraordinarios al nivel de otros históricos como los que brindaron los estadounidenses Mike Powell (8,95 metros) y Carl Lewis (8,91) en longitud en Tokio'91, el keniano Eliud Kipchoge (12:52.79), el marroquí Hicham El Guerrouj (12:52.83) y el etíope Kenenisa Bekele (12:53.12) en 5.000 metros en París'03, las etíopes Tirunesh Dibaba (14:38.59) y Meseret Defar (14:39.54) en 5.000 en Daegu'07 o la rusa Maria Lasitskene-Kuchina (oro con 2,04) y la ucraniana Yaroslava Mahuchikh (plata con 2,04) en salto de altura en Londres'17.

Esos enfrentamientos quedarán íntimamente ligados junto a otros muchos a la historia de los Mundiales, una cita que esta vez llega al año siguiente de la anterior edición (Eugene'22) por culpa del covid que obligó a retrasar un año la cita de Oregón, elegida por cierto en su día con nocturnidad y de manera más que extraña por World Athletics durante la presidencia del corrupto y fallecido Lamine Diack. De cara a la cita húngara, Prensa Ibérica destaca seis enfrentamientos directos sin un favorito claro en los que a buen seguro saltarán chispas.

Jakob Ingebrigtsen - Mohamed Katir

El muleño de adopción Mohamed Katir llega a los Mundiales en el mejor momento de su carrera deportiva, aunque parece que necesitará prácticamente un imposible para derrotar a Jakob Ingebrigtsen tanto en los 1.500 como en 5.000 metros (ambos están inscritos en las dos pruebas). El noruego parte como favorito para lograr un 'doblete' que ya ha conseguido dos veces a nivel europeo al aire libre y otras dos en pista cubierta.

Sin embargo, en Eugene reinó en las 12 vueltas y media, pero en el 'milqui' fue derrotado de manera sorprendente por un gran llegador como Jake Wightman (no estará en Budapest). Especialista también en 800 metros, el británico mostró cómo vencer al menor de los Ingebrigtsen: arrebatándole la primera plaza en la curva para encarar la recta final en cabeza por la cuerda y morir hasta la meta. Y es que si entra primero en el último 100 parece quimérico superarlo.

"Es que es imposible cogerlo. Lo tienes delante y cuando crees que vas a llegar, simplemente aumenta la cadencia y ya no lo atrapas. Me ha pasado varias veces y he visto muchas veces por la tele cómo les pasa a los demás"; se sinceró Adel Mechaal en el pasado Mitin Ciutat de Barcelona. A nivel de tiempos, Ingebrigtsen se presenta en 1.500 con la mejor marca del año y cuarta de la historia (3:27.14) y Katir llega con la segunda (3:28.89), muy cerca de su récord español (3:38.89); eso sí, no habría que olvidar al estadounidense Nuguse ni a los españoles Adel Mechaal (plata en 3.000 en los pasados Europeos bajo techo) ni a Mario García Romo (cuarto en Eugene) En 5.000 metros, al duelo entre el noruego y el español se unen peligrosos rivales como el etíope Aregawi y el ugandés Cheptegei.

Lamecha Girma - Soufiane El Bakkali

El marroquí Soufiane El Bakkali lleva varios años dominando los 3.000 metros obstáculos, tomando el relevo de nombres míticos como Moses Kiptanui, Saif Saaeed Shaheen. De hecho, es el vigente campeón olímpico y mundial tras ser plata en Londres'17, pero ahora le ha salido un rival peligrosísimo que llega a Budapest con una marca sensacional.

Se trata del etíope Lamecha Girma, un atleta abonado a las platas en las dos últimas finales mundialistas (por una sola centésima en Doha'19 a manos del keniano Conseslus Kipruto y por 88 el año pasado ante El Bakkali) y en la de los Juegos de Tokio también por detrás del marroquí por 148 centésimas. Además, en los Mundiales bajo techo de Belgrado'22 también fue plata en 3.000 metros, esta vez a 25 centésimas de su compatriota Selemon Barega.

En una prueba en la que el español Dani Arce llega con la décima marca de los inscritos (8:10.63), Girma quiere su primer gran oro con la confianza que le da el récord mundial que logró el 9 de junio en la Diamond de París con 7:52.11, mejorando en un segundo y 52 centésimas el de Shaheen (2004). El Bakkali también ha hecho esta temporada su mejor marca personal, los 7:56.68 que estableció el 28 de mayo en Rabat (novena marca de siempre). Las opciones del abisinio pasan por descolgar a su gran rival, ya que el norteafricano sigue siendo intratable en la recta final.

Karsten Warholm - Rai Benjamin

A imagen y semejanza de su compatriota Jakob Ingebrigtsen en el medio fondo, la historia indica que el noruego Karsten Warholm es prácticamente invencible en 400 metros vallas si está a tope, prueba en la que ha sido oro en los Juegos de Tokio, en los Mundiales de 2019 y 2019 y en los Europeos de 2018 y 2022. Sin embargo, una lesión muscular le hizo llegar entre algodones el año pasado en Eugene y solo pudo ser séptimo, cediendo el título universal al brasileño Alison dos Santos (pudo morir antes de cumplir un año al caerle en la cara una sartén con aceite hirviendo).

Por tanto, la cita de Budapest es una reválida para el escandinavo, quien llega con la mejor marca del año (46.51), aún lejos del sensacional récord mundial que estableció hace dos años en los Juegos con 45.94 (único atleta que ha roto el muro de los 46 segundos). A una centésima de su marca de 2023 aparece su gran rival, el estadounidense Rai Benjamin (46.52), vigente campeón mundial y olímpico de 4x400 y subcampeón en ambas citas en 400 vallas.

Sin olvidar que Dos Santos ha corrido este año en 47.66 y que por delante están el estadounidense CJ Allen (47.58) y Kyron McMaster (Islas Vírgenes, 47.26), las vallas bajas se presentan como el gran duelo entre un europeo y un americano en categoría masculina en los Mundiales de Budapest. De todas formas, si está bien y es capaz de mantener el endiablado ritmo de su primer 200, el favorito debería ser Warholm.

Shericka Jackson - Sha'Carri Richardson

Es uno de los grandes duelos de estos Mundiales. La 'chica mala' contra la heredera de la incombustible Shelly-Ann Fraser-Pryce y de la ausente Elaine Thompson-Herah. La jamaicana Shericka Jackson se presenta en los 100 lisos con la mejor marca de la temporada y quinta de la historia empatada con la estadounidense Marion Jones (10.65) en el mejor momento de su carrera con 29 años cumplidos como vigente subcampeona mundial y olímpica (cayó ante sus compatriotas Fraser-Pryce y Thompson-Herah, respectivamente).

Con solo 23 años, la tejana Sha'Carri Richardson ha sabido reinventarse después del escándalo que le hizo perder los Juegos por un positivo por cannabis (sustancia legal en Estados Unidos) en las semanas previas. Si a ello se añade su fracaso en los Trials de 2022 que le dejaron fuera del Mundial de Eugene, sus prestaciones en la actual temporada hablan por sí solas de cómo ha madurado. Con 10.71 es la segunda más rápido del año y la sexta de todos los tiempos.

Las dos tienen ganas de reivindicarse en Budapest: la caribeña ansía su primer oro en 100 lisos y la estadounidense afronta su debut internacional como absoluta tras reinar en 4x100 lisos en 2017 en los Panamericanos sub'20. Sus grandes rivales serán la costamarfileña TaLou, la citada Fraser-Pryce y la sorprendente Julien Alfred (Santa Lucía). En cuanto a los 200 metros, la actual campeona mundial y olímpica Shericka Jackson es la segunda del año con 21.71 a 11 centésimas de la estadounidense Gabby Thomas (21.60), mientras que Sha'Carri es cuarta con 21.94 (a tres centésimas de Alfred).

Jackline Chepckoech - Beatrice Chepkoech

Las dos Chepkoech son kenianas y parten como grandes favoritas en la lucha por el oro en 3.000 metros obstáculos, pero ni son familia. Beatrice Chepkoech tiene 32 años y es una obstaculista tardía a imagen y semejanza de lo que sucedió con la palentina Marta Domínguez, ya que no debutó en esta prueba gasta los 25 años. Y acertó, ya que en 2018 estableció un sideral récord mundial con 8:44.32 en la Diamond de Mónaco y al año siguiente se colgó el oro en los Mundiales de Doha'19. Sin embargo, solo pudo ser séptima en los Juegos de Tokio y se perdió los pasados Mundiales por una lesión.

Lo de Jackline Chepkoech es otro cantar. Con tan solo 19 años, la keniana afronta su debut en una gran competición universal tras su oro en 2021 en los Mundiales sub'20 de Nairobi y el año pasado en Birmingham en los Juegos de la Commonwealth. Además, esta temporada ha demostrado que domina las carreras tácticas y las rápidas, ya que se presenta con la mejor marca del año con unos magníficos 8:57.35 (séptima de la historia), por delante de la etíope Sembo Almayew de solo 18 años (9:00.71) y de la propia Beatrice Chepkoech (9:04.34).

En los Trials de Kenia se impuso Beatrice con 9:09.43 por los 9:14.56 de Jackline, quien causó sensación dos semanas después en la Diamond de Londres para marcharse en solitario y vencer con los citados 8:57.35 tras dejar muy atrás a su compatriota (9:04.34). Sin olvidar a Winfred Mutile Yawi (Bahrein), todo parece destinado a un duelo entre las Chepkoech y más aún ante la ausencia por dopaje de la kazaja de origen keniano Norah Jeruto, vigente campeona universal.

Athing Mu - Keely Hogdkinson

Es quizá el gran enfrentamiento Estados Unidos-Europa en categoría femenina con las dos atletas curiosamente más jóvenes del 'top 20' entre las inscritas en 800 metros. La estadounidense Athing Mu no conoce la derrota a sus 21 años en las grandes competiciones y la británica Keely Hodgkinson es 97 días mayor y es la reina europea de las dos vueltas a la pista. Sin duda, una batalla de juventud que promete extenderse en el futuro si la vigente campeona no da el salto a unos 1.500 con los que ya está coqueteando.

Con casi 1,80 metros de estatura y una altura de cadera propi de mujeres diez centímetros más altas, Mu emergió en los Juegos de Tokio con una sensacional actuación que le permitió colgarse el oro en 800 metros y en 4x400 metros cuando acababa de cumplir 18 años. El año pasado también conquistó el título universal en las dos vueltas a la pista y en ambas ocasiones precedió a la inglesa, quien se proclamó semanas después campeona europea en un título que unió a los dos seguidos que lleva en esa prueba bajo techo. Y pese a las dudas, las últimas informaciones indican que sí está en Budapest.

Hodgkinson no se conforma con las platas y la mejor muestra de su ambición es que en los pasados Europeos sub'23 participó en los 400 lisos para mejorar la velocidad y consiguió el bronce con marca personal (51.76) con el objetivo de tener un cambio final en la recta ante una Mu que suele aumentar la cadencia de forma progresiva al estilo de Jakob Ingebrigtsen. Hogdkinson llega como líder del año con su marca personal (1:55.77, 25ª de siempre) y la estadounidense es 12ª con 1:58.73 (su récord son 1:55.04, octava de la historia). Entre sus rivales destacan la keniana Mary Moraa (1:56.85 este año), la británica Jemma Reekie (1:57.30) y quizá la jamaicana Goule-Toppin (1:57.61) en una prueba con tres españoles de nivel: Lorea Ibarzabal, Lorena Martín y Daniela García.