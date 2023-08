La historia de Enith Salón (2001) empieza en el mismo epicentro de todos los sueños infantiles: un parque. El parque de la Mediterránea de Moncada. Fue en esos partidillos de fútbol puro y sin reglas, jugando contra niños de mayor edad, cuando Enith con 9 años decidió que querría emular a su gran ídolo, Iker Casillas. Aquel verano de 2010 los bares que rodean la plaza vibraban con el avance de la selección española en el Mundial de Sudáfrica, hasta conseguir la primera y única estrella en la final ante Países Bajos. «Daba berridos viendo las paradas de Casillas en aquel Mundial», cuenta a Levante-EMV su madre, Amparo Marcuello. Trece años después, es Enith quien integra la selección española femenina que está a sólo 90 (o 120) minutos de conquistar su primer Mundial, mañana contra Inglaterra. Es el peldaño casi definitivo de un empoderamiento deportivo y social. Las niñas que en 2010 querían ser Casillas, o Beckham (como en aquella película de Gurinder Chadha), quieren ser como Alexia Putellas, Alba Redondo, Olga Carmona, Aitana Bonmatí y Enith Salón, con cuya camiseta acuden para presenciar los derbis entre Valencia y Levante.

Enith vela armas para la final disfrutando del camino recorrido desde que en 2011, en la Mediterránea, el técnico Juan Carlos Alejo se quedara pasmado de sus prestaciones en los partidos callejeros y le propusiera jugar en el Moncada, que justo ese año iba a crear equipos femeninos. En el Moncada creció bajo la supervisión de Víctor González Olcina, que pasó a ser «uno más de la familia». Sólo una temporada después ya había sido reclutada por el Valencia, su equipo de siempre. Una década después puede ser campeona del mundo. «Es la mayor emoción posible que pueda vivir una futbolista. Y más a su edad, 21 años. Lo está disfrutando al máximo y será un recuerdo para toda la vida», afirma su madre Amparo, que a estas horas vuela hacia Sidney para presenciar la finalísima. Las jugadoras de Jorge Vilda han podido estar arropadas algunos días por sus padres, parejas e hijos, en una convivencia que ha supuesto una inyección de moral en este Mundial de invierno austral, frío y lluvia. Además, la espera entre partido y partido se ha atenuado con videollamadas. «Enith me pide fotos todos los días de sus dos perros. Alf y Kobu, por el personaje de El Rey León, película que le chifla. Ha sido muy fan de Disney y ahora también lo es de Marvel».

«Su evolución madurativa ha sido enorme» Tanto Moreno como Andrea Esteban, actualmente entrenadora del Alavés y que le dio la alternativa en la titularidad en el Valencia, han estado en contacto con Enith durante la estancia mundialista. «Le he visto una evolución enorme a nivel madurativo. En tres años, me encontré con una niña y cuando me fui ya era toda una mujer. Eso se traslada al campo. Le damos mucha responsabilidad a la portera en la salida de balón y su crecimiento fue tan grande que llegó a sentirse una nueva jugadora. Sin balón estaba muy adelantada al ser una de las futbolistas más rápidad de la plantilla. Bajo palos es donde más destaca por su capacidad brutal de reflejos, lo más cercano que he visto a Sandra Paños. Está viviendo experiencias que le harán sumar mucho a nivel emocional y profesional, debe empaparse y disfrutar», señala Esteban, que comparte agencia de representación con Enith.

¿Qué ha llevado a Enith a formar parte del elenco de superheroínas de la selección? «Ella es muy tímida. Le tienes que sonsacar a veces las palabras. Pero una vez llega a su trabajo bajo palos, cambia completamente, se transforma. En el césped es una leona. Ella marca su exigencia, es muy disciplinada. Si te dice que un entrenamiento le ha salido bien, es que le ha salido muy bien», afirma su madre. Una valoración compartida por Pablo Moreno, el preparador de porteros del Valencia: «A la hora de analizar su juego, hemos de hilar muy fino con ella. Es muy exigente y nunca pone una mala cara cuando le corriges. Sabe lo que ha significado ser suplente, esperar su oportunidad. Siempre piensa y actúa pensando a nivel colectivo», indica a este periódico.

Moreno habla con propiedad de las virtudes de Salón. En anteriores etapas, en el Levante UD o en el Valencia, bajo su tutela ha trabajado con dos de las mejores guardametas del mundo, como Sandra Paños o la chilena Tiane Endler. Su capacidad comunicativa y su visión de juego con los pies, con muy buen juego de pies, la elevan como una guardameta de corte moderno, por la que ya han preguntado clubes extranjero. Enith no tiene prisa y ha renovado con el Valencia hasta 2025: «Enith hace muy bien su trabajo. Se concentra fácilmente. Pero lo que más destacaría es su mentalidad ofensiva. Cuando no tenemos el balón es una portera que juega muy avanzada. Y con balón se incorpora fácilmente a la salida de la pelota. Atacamos y defendemos con 11. No se va a quedar nunca bajo palos, va muy bien por alto y es muy proactiva. Todo eso, junto a su capacidad comunicativa, le ha hecho llegar a la selección. Acaba jugando como una central, domina las dos piernas, lo que le permite imprimir una gran velocidad al juego». A Enith le espera una final de un Mundial «pero siempre le digo que lo mejor está por venir», concluye.