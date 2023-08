Puig aconseja a Márquez que deje de jugarse el tipo

Pasan los días, las semanas, los meses, los grandes premios y poco, o nada, cambia en Honda. Los mismos problemas de siempre, idénticas y pésimas clasificaciones (ya dijo Marc Márquez que había decidido no mirar la tabla de tiempos, mejor, mejor) y se mantienen los mismos problemas de siempre: inestabilidad en frenada y poco agarre en la salida de las curvas. Es decir, imposible, competir contra Ducati, KTM y Aprilia, las tres marcas europeas que dominan el Mundial de MotoGP.

Y ayer, al final del segundo entrenamiento del Gran Premio de Austria, que se celebra en el precioso trazado de Spielberg, propiedad de la riquísima y moderna Red Bull, se produjo un momento, un instante, una circunstancia, un consejo que demuestra el momento (el pésimo momento) por el que atraviesa Honda.

Oportuno consejo

Cuando Márquez estaba sentado sobre su Honda, depositada sobre los caballetes, delantero y trasero, y mientras le colocaban el útimo juego de neumáticos para que se la jugase y meterse, de sopetón, por narices, en la Q2 de hoy, sábado, Alberto Puig, Team Manager del equipo Repsol Honda, se le acercó y le dijo al oído, metiendo casi sus labios por debajo del casco: “No hace falta tanto, Marc, déjalo, estás frenando muy tarde”. Que fue como decirle, no arriesgue, no vale la pena, déjalo así.

Es evidente que la frase, el prudente consejo del ‘jefe’ a su piloto estrella, que hace tiempo que ha decidido no arriesgar lo más mínimo o solo cuando lo tenga claro, que es pocas veces, ha frenado a Márquez, que empieza a pensar que no se puede estar jugando la vida para, en lugar de acabar el 18º en unos entrenamientos, finalizar el 15º. Ayer, las cuatro Honda fueron de las peores motos.

"Alberto se preocupa mucho, mucho, por mí y, muy especialmente, por mi estado físico" Marc Márquez - Piloto del equipo Repsol Honda

"Alberto es el primero que se preocupa por mi estado físico”, comentó Márquez al ser preguntado por El Periódico sobre el diálogo mantenido con Puig en esos segundos de espera. “Él es muy realista del nivel en que está el proyecto ahora mismo y me acuerdo perfectamente lo que ha sucedido en esa conversación. Me ha dicho 'no hace falta tanto, estás frenando muy tarde'".

Y siguió explicando el incidente. "Me da la impresión ¿verdad? (verdad, sí), que por televisión se me ha visto un poco al límite en las apuradas de frenada. Yo iba al máximo, sí, pero parece que desde fuera se me veía aún más inestable. Se lo he agradecido, pues es bueno que el ‘team manager’ te haga reflexionar. Lo he intentado pero tampoco exagerando. Tiene razón, no cambia mucho estar en la Q2 o no estar, el resultado del domingo no va a cambiar mucho. Esa ha sido la conversación, me ha venido a advertir que cuidado porque es el primero que sabe en qué situación estamos".