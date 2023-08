Como viene siendo habitual, el mercado del Valencia CF se decidirá en el tramo final. A pesar de que las necesidades estaban claras, los fichajes se han hecho de rogar y los que lleguen lo harán en estas dos semanas. El de Sergi Canós está cerrado y listo para hacerse oficial y tras él, el foco principal del club está en reforzar la posición de delantero centro y el nombre favorito es el de Rafa Mir. El atacante murciano también lleva todo el verano rechazando otras opciones por el camino para esperar a los valencianistas, quiere jugar en Mestalla y es optimista de cara a que la próxima semana pueda cerrarse. La operación para repatriar al de Javalí Nuevo se hará en forma de cesión y se discute cuánto pagan los blanquinegros por el préstamo, en el que el Sevilla pretende que se hagan cargo no solamente de la ficha íntegra sino también de la amortización correspondiente a esta campaña para no perder dinero.

Baraja necesita fichajes y los espera. Especialmente en esa parcela atacante en la que Canós no será suficiente porque al equipo le siguen faltando piezas. El Pipo reforzó su discurso en sala de prensa: «Lo que sé es que necesitamos gente arriba. Creo que están trabajando en esta situación, espero y confío en que esta situación se dé porque es necesario», decía después de ganar a Las Palmas. Y es que el único ‘9’ con el que pudo contar contra los insulares fue Hugo Duro y su lesión dejó clara la extrema urgencia por reforzar esta demarcación.

Necesidad de polivalencia

Baraja no pudo concretar el número de fichajes que va a hacer el club. La realidad es que serán menos de los que inicialmente se necesitaban. En este contexto cobran fuerza los nombres de futbolistas polivalentes que puedan tanto jugar en banda como acompañar al delantero. Selim Amallah es de los favoritos y es otro caso de futbolista que lleva muchas semanas esperando a que el Valencia se desbloquee y decida acometer la operación mientras las salidas avanzan lento y Peter Lim no abre la mano. El marroquí puede jugar en los costados y de segundo punta. El viernes fue descartado de la convocatoria del Real Valladolid por parte de Paulo Pezzolano, que sí le hizo jugar en la primera jornada y que defendió que mientras las operaciones de salida no estuvieran avanzadas pondría a los jugadores en liza. El futbolista tiene una cláusula que le permite salir cedido dónde quiera, pero aún no tiene el ‘ok’ del Valencia para activarla.

También polivalente es Iván Jaime del Famaliçao. El malagueño también puede jugar en toda la zona de tres cuartos, tanto por fuera como por dentro, pero su fichaje es complejo porque es un jugador cotizado. La temporada pasada fue el mejor jugador joven de la liga de Portugal y quiere abandonar su club. Todo parecía indicar que lo haría con destino al Porto por una cifra superior a los diez millones de euros, pero la operación se rompió. Los de Mestalla lo quieren cedido y Jorge Mendes está involucrado en su posible fichaje. Por ahí pasan las opciones valencianistas de acabar reclutando al futbolista.