La primera estrella de la Selección Española Femenina tiene sabor de ‘La Terreta’. Los 3 máximos representantes de la Comunitat Valenciana, Valencia, Villarreal, Levante, con el club granota como equipo con más trayectoria dentro del campeonato internacional, han tenido presencia en un evento que ya forma parte de la historia más dorada de nuestro fútbol. Enith Salón, natural de Montcada y portera del Valencia, e Ivana Andrés, nacida en Aielo de Malferit y con pasado en el Valencia y en el Levante, han elevado a la Comunitat al cielo futbolístico, mientras que toda la labor realizada por el Levante Femenino, a lo largo de tres décadas, ha tenido su recompensa y su reconocimiento con un hito de dimensiones incalculables. Además de una Alba Redondo que tiene el privilegio de ser capitana del conjunto levantinista y máxima goleadora de la Liga F 22/23, por las filas granotas han pasado ocho futbolistas del conjunto dirigido por Jorge Vilda: Alexia Putellas, galardona en dos ocasiones como Balón de Oro, Ona Batlle, Eva Navarro, Claudia Zornoza, con pasado también en el Valencia, Irene Guerrero, Ivana Andrés, Rocío Gálvez y Esther González presumen de haber jugado en un Levante que no solo es pionero, sino también uno de los máximos promotores de un fútbol femenino que no deja de estar en constante crecimiento. Además, Salma Paralluelo, determinante en la consecución del título, explotó en un Villarreal que mira con orgullo a una jugadora que ya aspira a marcar época tras elegir el fútbol por encima del atletismo. Disciplina en la que destacó desde dio sus primeros pasos con seis años. Todas, además del resto de internacionales, son motivo de orgullo no solo en España, sino también en la Comunitat Valenciana. Mientras, Jorge Vilda también se nutrió de los conocimientos de una exfutbolista que jugó en el Levante mientras estuvo en activo. Montse Tomé, segunda del técnico, fue granota desde 2007 hasta 2010.

¡España, campeona del Mundo! La esencia de ‘La Terreta’, de hecho, es capaz de contagiar incluso en la gente que no posee sus raíces. Es el caso de Alba Redondo, quien a pesar de llevar residiendo en València poco más de cuatro años, ya está tan integrada que también se ha incorporado a las filas de la comisión fallera de Pío XI-Fontanares. Natural de Albacete, la atacante no solo destaca por su capacidad anotadora y por su olfato goleador, sino también por lo identificada que se siente con una ciudad y un equipo que ya siente como si fueran su propia casa. Su Mundial la asienta como una futbolista de talla internacional que el Levante presume de tener en sus filas. No obstante, tanto la ciudad de València como su otro equipo cuentan con un talento bajo palos que, a sus 21 años, va a dar mucho de qué hablar en el futuro. Renovada el pasado mes de marzo hasta 2025, la guardameta del Valencia es campeona del mundo por su propio peso y después de ser una de las más destacadas del conjunto de Jesús Oliva. Sus reflejos en la portería, su inteligencia y su capacidad para ordenar a sus compañeras acreditan la talla de una guardameta que está llamada a ser una de las mejores dentro de su posición el día de mañana. Una fallera campeona del mundo Dentro de los infinitos motivos de orgullo que desprende una Selección inolvidable, dentro de la Comunitat, una vez el trofeo se alzó al cielo de Sídney, la admiración fue difícil de calcular. Ivana Andrés, después de una trayectoria envidiable a sus 29 años, que empezó en la cantera del Valencia, siguió en el primer equipo, pasó por el Levante y continúa en un Real Madrid que atesora mucho potencial, se ganó el derecho de ser capitana en un equipo que ya es eterno dentro de la historia del fútbol español. Ella fue la encargada de levantar la copa y de honrar a una Comunitat Valenciana que siente a Ivana Andrés como su propia capitana. Su carrera deportiva y, sobre todo, el legado que está dejando con sus actuaciones desde la retaguardia bien lo merecen. Siempre será la capitana que levantó el primer Mundial de España. 45 Las 23 futbolistas de la Selección entran en la eternidad de nuestro país, pero ocho de ellas, sin contar a Alba Redondo, pueden decir que han militado en el máximo pionero del fútbol femenino. Ona Batlle, Eva Navarro, Claudia Zornoza y Ivana Andrés aterrizaron en 2018 a un Levante que, después de varios años de indiferencia dentro de la élite del fútbol femenino, dio un golpe encima de la mesa para volver a su sitio, mientras que Rocío Gálvez y Esther González firmaron en 2019 e Irene Guerrero, en 2020. Convertida en estrella mundial, Alexia, en la temporada 11/12, firmó por las granotas, marcó 15 goles y se fue al Barça para convertirse en leyenda. Sin embargo, todas, sin excepción, son un motivo de orgullo tanto para España como para la Comunitat Valenciana.