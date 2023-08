Hace apenas 12 horas que aterrizó en Madrid y las jugadoras de la Selección Española de Fútbol, que el pasado domingo se alzaron como Campeonas del Mundo en Australia las campeona del mundo, comienzan a llegar a sus casas.

Enith Salón y Alba Redondo acaban de llegar en AVE a la capital valenciana tras las celebraciones por su victoria y el recibimiento esta mañana en Moncloa por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las jugadores están exultantes. Cansadas por tantas horas de viaje pero muy emocionadas y orgullosas de su victoria.

"Si a mí me dicen hace año que iba a vivir esto no me lo creería", ha asegurado la delantera del Levante UD, quien también afirma que levantar esta Copa del Mundo significa allanar el camino para las jóvenes jugadoras del fútbol base y puedan tener en un futuro los mismos privilegios que han tenido ellas. "Tampoco éramos conscientes de lo que habíamos hecho, hasta que hemos llegado aquí", ha dicho la jugadora acerca del las sensaciones tras el pitido final.

Por otra parte, la guardameta del Valencia CF confiesa que no pudo contener las lágrimas cuando se dio cuenta de que era campeona del mundo. "Sentí una mezcla de emociones, de alivio; lloramos muchísimas de alegría. Mi familia también lloró cuando terminó el partido, pero al final que están muy orgullosos de mí, de todo el trabajo que llevo haciendo todo este tiempo atrás y que están muy felices, por mí y por todas nosotras obviamente", ha añadido.

En cuanto a la polémica que ocurrió durante la celebración con el beso entre la jugadora Jenni Hemorso y Luis Rubiales, la jugadora del equipo granota lo ha calificado como un motivo extra que no les iba a venir bien. "No nos hemos centrado en eso", ha señalado.