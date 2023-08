Lo ocurrido ayer en Mestalla no fue una simple presentación de un futbolista con el que será su nuevo club. Va mucho más allá. Sergi Canós habló ante los medios por primera vez como jugador del Valencia CF y cumple así el sueño futbolístico que siempre ha tenido desde niño. Emotiva y sincera, la rueda de prensa del delantero de Nules fue su carta de presentación ante la prensa y ante la afición que vibrará de ahora en adelante con cada una de sus acciones en Mestalla.

«No tengo palabras», arrancaba Canós, definiendo a la perfección el sentimiento que le invadía. «Es un día muy ilusionante que he podido compartir con mi familia. Un día muy feliz». Por ser ya jugador blanquinegro y por todo lo que ha tenido que esperar hasta la oficialidad. «El verano ha sido muy largo para mí y para ellos. Ha sido importantísima la comunicación con la presidenta, Javier Solís y Corona. El esfuerzo que han hecho ellos por aguantar y traerme aquí. La comunicación la he puesto mucho en valor», explicó. A pesar de la incertidumbre que generó su operación, Sergi siempre lo tuvo claro: «Tenía una idea muy clara y era venir aquí. Lo que no era venir aquí no entraba en los planes. Aquí estamos y vamos a luchar».

En un día tan especial se acordó de su madre, que falleció a principios de este año. «Era una persona muy importante para mí. Todo este verano la hemos echado mucho de menos. Espero que esté muy orgullosa de mí. Estamos luchando por ella, es mi motivación como lo son mi abuela y mi hermana», dijo mientras se podía notar la emoción en sus palabras y en sus ojos. Su hermana y su abuela, presentes en primera fila, también se emocionaron con sus palabras.

A pesar de haber vivido una pretemporada difícil en la que «tanto el estrés como el mercado han influido», Sergi asegura estar «a muerte». Podrá debutar este domingo en Mestalla ante Osasuna. «En las dos bandas puedo estar cómodo e incluso si necesita que apoye al delantero o jugar del delantero podría hacerlo», explicó sobre sus condiciones. «Puedo aportar muchas cosas y ser importante en este Valencia». Ayer ya se ejercitó por primera vez a las órdenes del Pipo, del que destacó que «se comunica mucho. Lo que estoy viendo me gusta mucho: la intensidad, cómo presionamos. Estoy muy contento de estar a sus órdenes», declaró Canós, que cumple un objetivo futbolístico y vital.