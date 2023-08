El president de la Generalitat, Carlos Mazón, destacó la «cultura del esfuerzo» y el espíritu deportivo de la selección española de Gimnasia Rítmica que ha participado en el Campeonato del Mundo de Gimnasia Rítmica celebrado en València la semana pasada.

El president recibió a las gimnastas y al equipo técnico, con la seleccionadora Alejandra Quereda y el presidente de la Federación Española, Jesús Carballo a la cabeza, a quienes felicitó por el resultado obtenido, y por haberse erigido en un modelo a seguir. En el acto participó también el vicepresidente y conseller de Cultura y Deporte, Vicente Barrera así como Concepción Rico, pta. de la Federación Valenciana

Jesús Carballo destacó la gran organización del Mundial: «Teníamos un reto mayúsculo y lo hemos pasado con sobresaliente. Hemos construido una instalación interior de primer nivel desde cero, la afición ha vibrado con el espectáculo y las 62 delegaciones participantes se van con un recuerdo imborrable del ambiente y la atención recibida».

El Mundial se saldaba con una brillante actuación para la selección española que en la modalidad de equipos conquistaba la medalla de plata en 5 aros y el bronce en el conjunto general. Además, las gimnastas afincadas en la Comunitat Valenciana, Polina Berezina y Alba Bautista lograban su gran objetivo: la clasificación para la competición individual de los Juegos Olímpicos de París. En conjuntos, la selección dirigida por la alicantina Alejandra Quereda, llegaba a Valencia con el pasaporte a París ya asegurado tras el bronce en el anterior Mundial y en casa ratificaba su candidatura al podio en los próximos Juegos.

Polina Berezina (nacida el 5 de diciembre de 1997 en Moscú pero afincada en Guardamar del Segura desde 2001) y Alba Bautista (13/07/2002, natural de Teruel pero afincada en Vinaròs) vivieron los mejores momentos de sus carreras deportivas en Feria Valencia, escenario del Mundial.

«Estoy súper emocionada, aún no me creo que he conseguido el sueño por el que luchado tanto tiempo», afirma Polina, que se quedó a las puertas de Tokio 2020 pero que, lejos de tirar la toalla, redobló esfuerzos y sacrificio para cumplir su sueño: «Son muchos años de trabajo y mucho sufrimiento. He experimentado muchos cambios de proyecto, entrenadoras y de ciudades. En este ciclo por fin ha habido un proyecto sólido, hay un equipo increíble detrás».

Alba Bautista tampoco olvidará nunca el Mundial de Valencia: «He conseguido el sueño de mi vida y no había mejor sitio que Valencia para hacerlo». La joven gimnasta de Vinaròs ha experimentado una gran progresión en el último año: «El año pasado disputé mi primer Campeonato del Mundo y al verme entre las mejores pensé que si me esforzaba al máximo podía soñar con conseguir una plaza para París 2024. Al ser más pequeña que las demás he vivido todo primera vez, he ido poco a poco, disfrutando del camino y sin presión». Eso sí, Alba tuvo que sufrir hasta el final para lograr el ansiado pasaporte a París. Para cumplir su sueño tanto Polina como ella tenían que quedar entre las 14 primeras en el All round de Valencia o entre las 17 primeras si las tres ya clasificadas para París también quedaban entre las 15 primeras, como así fue. Al final, Alba acababa 15ª y lograba la clasificación mientas Polina, 6ª, sellaba el pasaporte con autoridad.