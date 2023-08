Tras su espectacular carta de presentación ante el Joventut, con 17 puntos y 8 rebotes, el Valencia Basket presentó ayer de manera oficial a Semi Ojeleye, uno de los fichajes estrella de la temporada y sobre el que recaen más expectativas. El jugador, en el acto que tuvo lugar en la sede de Luanvi en el Parque Tecnológico de Paterna, se mostró también ilusionado por este proyecto y admitió que una charla con Álex Mumbrú fue clave para que se decantara por la oferta del Valencia BC. «Al llegar el verano, tuve la oportunidad de hablar con el entrenador, me transmitió que confiaba en mí, quería un jugador como yo en el equipo y ayudó que me dijera que depositaba la confianza en mí. Vi que era una oportunidad que tenía que coger».

Además, a pesar de llegar con una gran estrella con más de 300 partidos en la NBA, muestra su humildad desde el primer momento y se pone a plena disposición del entrenador. «Mi mentalidad es hacer lo que el entrenador me pida, aportar capacidad física en ataque y defensa, estoy listo para hacer cualquier cosa que me pida el entrenador, intentar ser el mejor jugador posible sobre la pista».

Un punto de partida sobre el que ir creciendo, en un club y una ciudad que le ha encantado. «Estoy muy contento de estar en València, es una gran oportunidad, desde que he llegado, todo lo que me he encontrado ha sido alucinante, estoy muy contento de haber tomado esta decisión, hay equipo para hacer cosas grandes y estoy emocionado con la posibilidad de ser cada día mejores, de conocer la cultura y el idioma». No renuncia a marcarse unos objetivos ambiciosos de cara a esta temporada, tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga. «En deporte profesional el objetivo es ganar todos los partidos, pero mi pensamiento es mejorar día a día, con cada entrenamiento y partido, sabiendo que la ACB es muy dura y la Euroliga también, pero si seguimos evolucionando tendremos opciones de playoff en Euroliga y de luchar por algún título». Un hecho que también quiso destacar el director general del club, Enric Carbonell. «Semi es un jugador que ya el año pasado, a los que lo pudimos ver en directo, sorprendía. Íbamos buscando eso esta temporada, el dar un punto más físico a la plantilla y Semi responde a esto».