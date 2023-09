Se siguen dando respuestas y pasos al terremoto ocasionado por Luis Rubiales tras su comportamiento en la celebración del Mundial de Fútbol conquistado por la Selección Femenina de Fútbol. Rubiales ya dejó bien claro que no va a dimitir, y tras la inhabilitación temporal los presidentes territoriales estudian ahora una moción de censura. "Si no hay dimisión estamos viendo otras posibilidades, esta es una de ellas pero tendríamos que reunirnos ahora pronto y darle apoyo a esta medida", comentó Salvador Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana en Ápunt.

Al ser preguntado sobre si esa decisión depende de lo que diga durante el día de hoy el TAD al respecto, reconoció que "no tiene que ver porque va supeditado a la dimisión", sin embargo comentó que "si vemos que pasan dos o tres días y no dimite tendríamos que ver otras opciones porque esto no puede seguir así".

Con esta moción de censura, tiene que aparecer un nombre que ocupe el puesto, y es ahí donde podría aparecer Gomar como alternativa. Para encabezarla, el presidente valenciano argumentó que "tiene que haber consenso entre todos lo presidentes y todos los agentes del fútbol" y que "si ven bien que sea yo, lo estudiaremos y veremos", apuntilló.

"Nosotros lo que podemos hacer es mostrar la experiencia que ya tenemos de dos años de legislatura donde aquí tienen la paridad", añadió poniendo en valor los programas de la FFCV y en especial Valenta, para finalizar aseguró que "hace falta ese cambio en el que estén nivelados esos géneros".