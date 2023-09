Cero de seis puntos en las dos últimas jornadas. Esa es la triste realidad del Valencia CF. Cualquier otra cosas sería engañarse y Rubén Baraja no está por la labor. El técnico se sinceró en la sala de prensa de Mendizorroza y reconoció la dificultad por la que atraviesa el club, sus limitaciones económicas, la imposibilidad de luchar por cosas importantes y la necesidad de asumir la realidad y encontrar «algo de estabilidad».

«Todos queremos un Valencia mejor, pero la realidad que hay es la de ahora. Entiendo que nuestros aficionados estén frustrados y que vean que se pueden mejorar muchas cosas. Nosotros estamos limitados y eso hay que explicarlo. La afición quiere que luchemos por cosas importantes y nuestra realidad es diferente: apostar por jóvenes, que rindan bien... Los ponemos en el escaparate, ellos crecen y tenemos por ejemplo la oportunidad que jugadores que el año pasado jugaban en Segunda RFEF vayan a la Sub-21. La otra realidad la tenemos que asumir. Me encantaría decir otra cosa a los aficionados, pero nuestra realidad es esta. Es muy evidente que es un momento de gran dificultad pero ahora tenemos que buscar algo de estabilidad dentro de todo esto», reflexionaba el entrenador en Vitoria.

Baraja también fue muy claro en clave mercado. La plantilla me parece corta. Vamos a tener que redoblar esfuerzos todos. Las valoraciones a partir de ahí las tiene que hacer el club. Yo lo que tengo que hacer es dedicarme a trabajar, a buscar la estabilidad del grupo. Y que nuestra gente nos ayude. No queda otra que trabajar, insistir y tratar de conseguir resultados. «Yo creo que no es momento. Una vez cerrado el mercado es el club el que debe hacer sus valoraciones. Esto está comenzando y a partir de ahí el club explicará lo que ha pasado y cómo ha sido el proceso del mercado. Todo va en función de lo presupuestos, de los límites y del dinero que dispones. También hay que tener en cuenta nuestras limitaciones. Queríamos un jugador más y no ha podido ser. Imagino que será por el tema económico...» dijo.

El club lanzó un mensaje a la afición (asumir la realidad), al club (explicar el mercado) y a sus jugadores (concedieron demasiado). ««Es inexplicable el ritmo de la primera parte. Falta de tensión, de concentración. Hemos estado muy por debajo de lo que te pide. Tenemos que entender que no podemos entrar así a los partidos. No podemos conceder. Cada acción es importante y no podemos regalar. La competición no perdona».

El último de los mensajes fue dirigido a Cenk Özkacar. El Pipo sentó en el descanso al central por el que el club pagó 5 millones por su opción de compra este verano. «Cenk no estaba como otros días», aclaró. El técnico hizo debutar a Selim Amallah, pero no vio preparado a Roman Yaremchuk.