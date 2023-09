Nevenka Fernández, la primera mujer en España que consiguió una condena por acoso sexual, ha querido salir en apoyo de la campeona de mundo, Jennifer Hermoso. Fernández ha escrito una carta abierta a la jugadora de la selección española de fútbol en la se refiere a la actitud del aún presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, su beso no consentido a la campeona del mundo y toda la polémica que ha protagonizado durante la última semana.

Fernández no duda en reconocer el valor y la valentí a Hermoso.:“Toda mi admiración para ti, Jenni Hermoso, por tu valentía, y para todas tus compañeras por apoyarte desde el primer día, eso también requiere mucho valor e integridad. Estos días he sentido mucha empatía y deseaba enviaron un poco de luz”, comienza su escrito.

En palabras de la economista, “hay una España que ha comprendido que no podemos continuar diciendo que está bien lo que está mal”, en referencia al beso no consentido que ha desatado un arduo debate en sobre la igualdad en el mundo deportivo, tanto a nivel nacional como internacional. “No podemos continuar mirando de lado o al lado contrario, señalando a las víctimas en vez de a los que abusan, y en esa España, en realidad, de la que nunca me fui, hay un montón de gente que ha gritado y seguirá gritando que no estáis solas”.

"Machismo rancio e ignorante"

“Es vergonzoso observar a los que con sus gestos, palabras y silencios ensalzan y defiende el machismo más rancio e ignorante, ese sexismo estructural tan difícil de explicar con palabras pero que todos reconocemos, ese que estos días hemos visto y que seguiremos viendo, que quiere seguir revictimizándonos y callándonos, y que, para hacerlo, continuará cayendo tan bajo como sea necesario”, continúa.

Nevenka alerta que machismo no decaerá y continuará “ensuciando, presionando, ridiculizando e insultando, pero la dignidad es más fuerte”: “Hablar continúa siendo necesario para seguir defendiendo nuestra dignidad, y porque el coraje de hacerlo es un acto de vida. Y nadie tiene derecho a arrebatárnosla”, enfatiza, “por nosotras y por las que no pueden hacerlo”.

“Sois Campeonas del Mundial de Fútbol para España y Campeonas para el Mundo. Un inmenso ejemplo y un punto de inflexión que cambiará la historia. Gracias por tanto. Se Acabó”, concluye.