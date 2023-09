El Valencia Basket presentó ayer su fichaje estrella, Brandon Davies (2,08m), con experiencia en Euroliga y en la Liga Endesa tras su paso por el Barcelona. El estadounidense con pasaporte comunitario, que ha firmado para las dos próximas temporadas, llega para ejercer de líder tras la baja significativa de Bojan Dubljevic en la pintura, aunque en su presentación quiso dejar muy claro que no viene para sustituir a nadie, por lo que no le supone ninguna presión añadida. «Dubljevic para mí es uno de los mejores jugadores a los que me he enfrentado, tengo mucho respeto a lo que ha hecho en el Valencia Basket, se nota el respeto que le tienen. Pongo mucho en valor todo lo que Dubi hizo por y para el Valencia Basket, pero no estoy aquí para sustituir a nadie. No me planteo ser su sustituto, sino hacer lo máximo posible para ayudar al equipo», declaró.

Brandon Davies fue presentado por el director general Enric Carbonell como «uno de los que menos presentación necesita», y en calidad de figura, como ya apuntaba en el Zalgiris. «Es un jugador muy contrastado, que nos da ese punto de experiencia y de saber estar en dos competiciones tan duras como la ACB y la Euroliga. No hay nada más complicado que jugar ambas. Con valoraciones de más de 12 en Euroliga desde hace años, no hay duda de su nivel. Y hay que destacar su implicación. Entre las muchas ofertas que ha tenido, que se haya decidido por el Valencia Basket es positivo. Estamos orgullosos de que jugadores de este nivel quieran venir». Davies no tuvo reparos en explicar el origen del apodo ‘Rambo’ que tiene desde que jugaba en el Barça con una banda en la cabeza. «Fue en un partido de pretemporada. Hice un buen partido contra muy buenos rivales, y el utillero me dijo que había salido como Rambo, a matarlos a todos. Me hizo gracia y se me quedó». Davies agradeció al club su fichaje, en especial «a Juan Roig, Enric Carbonell y Luis Arbalejo» y se mostró muy ambicioso, hablando claramente de títulos. Agradeció a los dirigentes del club por creer en él «y por defender los valores de la cultura del esfuerzo que comparto y que son muy importantes para mí. Espero que sea buena temporada donde hacer cosas especiales y poder luchar por los títulos». «Hay muchas caras nuevas en el equipo, jugadores grandes, que se pueden complementar muy bien entre ellos, y que son compatibles en ataque y defensa, lo que permitirá al equipo jugar de forma más dinámica. Veo un equipo muy capaz en juego interior y en general para poder hacer un equipo grande. Con mucha confianza en sí mismo y un equipo más fuerte», en relación al que se enfrentó durante su etapa en Barcelona, «aunque solo acabamos de comenzar». «No quiero quitarle mérito a otras temporadas, pero pienso que el equipo ha ido mejorando y está muy fuerte, es difícil ganarle en casa. Voy a contribuir a que este año sea más fuerte que en los anteriores», concluyó el nuevo pívot taronja. Guadalupe Segura, directora comercial de Maxcolchón, en cuya sede de Náquera se presentó el jugador, señaló «que como exjugador NBA y con un sobrenombre como Rambo, lo único que puede pasar es éxito rotundo». También asistieron a la presentación Vicente Solá y Raúl Sahuquillo, director general de Maxcolchón, patrocinador del club.