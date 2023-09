No hay acuerdo, todavía. Después de más de 12 horas de negociación, en la cuarta jornada de reuniones, los sindicatos, la patronal de la Liga F y los clubes no han llegado a un acuerdo para establecer el salario mínimo de las futbolistas. Pese a estar cerca, las dos partes aún no encontrado una cifra que las convenza. Sobre la mesa, ahora, la propuesta de SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) 21.000 euros la presente temporada, 22.000 euros la que viene, y 23.000 euros en 2025, último año que contempla el acuerdo.

Tras la no disputa de la jornada de estreno de la competición el fin de semana pasado, las partes se volvieron a reunir este martes, tras tres jornadas previas de conversaciones que no llegaron a buen puerto. La reunión, que empezó a las 10:30 y terminó casi a las 23 horas de la noche, tuvo momento de todo. Al medio día parecía que le acuerdo no iba a llegar, que las partes se mantenían en sus posiciones. Sin embargo, a media tarde, SIMA presentó una propuesta. El primer año, es decir, la presente temporada, las futbolistas tendrian un salario mínimo de 21.000 euros. En el acuerdo, de tres años, se estipula que la campaña siguiente esta cantidad aumentará mil euros, hasta los 22.000. Como también lo hariía en el tercer año, alcanzando los 23.000 euros y estableciendo ahí una nueva base para renegociar el acuerdo de cara a un futuro. Las partes, tras preguntar a sus intersados, no han llegado a un acuerdo y se emplazan a seguir negociando este miércoles a partir de las 15 horas de la tarde.