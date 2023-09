"Salió como una flecha del hotel y creo que nadie lo reconoció en el cauce del río Turia", asegura un aficionado que estuvo durante el día de ayer en las puertas del hotel SH Valencia Palace, situado en el Paseo de la Alameda. Y es que el tenista serbio Novak Djokovic, que jugará este viernes en el 'playoff' de la Copa Davis en València frente a España, no tardó ni una hora en comprobar la buena temperatura de la capital valenciana: nada más aterrizar, se cambió y salió a correr unos kilómetros por el llamado Jardín del Túria, uno de los parques naturales urbanos más grandes de España con un espacio verde de más de nueve kilómetros.

Una vez activó el cuerpo, se marchó a la Fonteta de Sant Lluís a entrenar con el equipo que capitanea Viktor Troicki para preparar el encuentro frente a Alejandro Davidovich, al que le une una relación de amistad ya que el serbio pasa largas temporadas en Marbella.

En esta edición, Djokovic vuelve a representar a Serbia en la Copa Davis. Será la primera vez desde el 2021. La última vez que lideró al conjunto balcánico se quedó en puertas de la final en un apretado duelo con Croacia. Ahora vuelve para llevar otra vez a la gloria a su selección tal y como hizo en el 2010, el único éxito en este torneo del cuadro serbio. Ahora, impulsado por el éxito en Nueva York que eleva su relación de grandes logrados a veinticuatro, más que nadie en la historia del tenis masculino, refuerza a su equipo nacional en el torneo por equipos.

Dieta mediterránea

El serbio aterrizaba pasadas las 14:00 horas de este miércoles, 13 de septiembre en el aeropuerto de Manises en un vuelo privado procedente de Belgrado y a las 14:45 horas llegaba al hotel oficial de la Copa Davis en València para incorporarse a la concentración del equipo serbio que junto a España, Chequia y Corea del Sur participa hasta el domingo en la Fase de Grupos de la Copa Davis que se disputa en el Pabellón de la Fonteta de Sant Lluís.

El número uno del mundo, que el pasado domingo se proclamó vencedor del Abierto de Estados Unidos y elevó a 24 sus títulos de Grand Slam y empató con Margaret Court como el tenista más laureado da la historia, se marchó a cenar a un conocido restaurante de la capital: estuvo en un reservado de La Principal, local situado en la calle Polo y Peyrolón número 5, y cuando acabó de cenar se marchó andando bajo la noche templada de València hasta su hotel. El tenista serbio se pasa una media de entre 14 y 16 horas sin ingerir alimentos, pero es en la cena donde aparece la proteína. Eso sí, toda vegetal porque hace años que dejó de comer pescado y carne y sus cenas se basan en sopas, cremas y algun plato más pero todas con el tofu como protagonista principal.

¿Trastorno del jet lag?

A todo ello hay que sumar que Novak ganó durante la madrugada del lunes su 24 Grand Slam en Nueva York y volvió a la cima del ranking ATP. Ese lunes, precisamente, se realizó las fotos protocolarias con el trofeo del US Open en la Gran Manzana. El martes viajó a su Belgrado natal y vital y ofreció el trofeo de campeón del US Open junto a la selección serbia de baloncesto, plata mundialista. A Novak, de 36 años, se le escaparon las lágrimas rodeado de su gente. Esa noche se alargó en una celebración en la capital serbia donde compartió protagonismo con Nikola Jokic, campeón de la NBA con los Denver Nuggets y que causó baja en el Campeonato del Mundo. Con su aterrizaje en València, no parece que sufra de trastorno del jet lag. Eso sí, reconoció que llegó "cansado" pero "con muchas ganas" de jugar esta Fase de Grupos. De hecho, Nole confirmó en Nueva York que La Fonteta era su próximo destino con el objetivo de clasificar a Serbia para las Finales de noviembre en Málaga.

Arrebata el podium a Alcaraz

Carlos Alcaraz Garfia, que desde el lunes aparece como número 2 de la clasificación ATP con 8.535 puntos, aparece a 3.260 de Novak Djokovic, nuevo líder de dicho ranking y el serbio, con su triunfo en la final del Abierto de Estados Unidos frente al ruso Daniil Medvedev por 6-3, 7-6 (5) y 6-3, además arrebata al murciano el liderato en la carrera del año, que también encabeza con 770 puntos de ventaja. El US Open, en el que Alcaraz defendía el título que ganó el pasado año y en el que en este 2023 cayó en semifinales frente a Medvedev por 6-7 (4), 1-6, 6-3 y 3-6, fue perfectamente aprovechado por su gran rival en la pelea por el cetro del tenis mundial para conseguir su título número 24 de Grand Slam y para marcar diferencias en las clasificaciones de la ATP.