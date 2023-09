Miguel Ángel Corona hizo una valoración de la plantilla dos semanas después del cierre de mercado. Cuando la mayoría de directores deportivos del fútbol español se encuentran de vacaciones después de un intenso verano. Aprovechando la presentación de Roman Yaremchuk, Corona rompió su silencio. Y lo hizo, como era de esperar, para realizar una defensa a ultranza de la gestión y del mercado del club con semblante satisfecho y, por supuesto, sin salirse ni una coma del guión de Meriton. Fiel al discurso de Layhoon Chan en su autoentrevista, el director deportivo justificó la gestión de Peter Lim, sacó pecho de la confección de la plantilla y dejó sin respuesta algunos de los interrogantes del mercado.

Rubén Baraja aseguró que la plantilla es «corta». Corona solo reconoce que «falta profundidad en alguna posición». Según él, la plantilla se ha intentado «equilibrar» y «no nos falta capacidad para competir» «Nosotros hemos tratado, dentro de nuestras dificultades financieras, intentar equilibrar la plantilla. A todo el mundo, no solo entrenadores, sino también a la dirección deportiva y a los aficionados, nos encantaría tener la mayor profundidad de plantilla, pero como ya ha expresado la presidenta teníamos una situación delicada, había que reducir en costes y hemos intentado equilibrar la plantilla. Nos falta en alguna posición profundidad, es cierto, pero no nos falta capacidad para competir dentro de los objetivos que tenemos marcados».

La respuesta de Corona a la pregunta de si la plantilla es peor que la temporada pasada fue teorizar sobre el crecimiento de los jóvenes y la «estabilidad que necesitan para crecer». «Creemos que en el fútbol está harto de darnos ejemplos de que las teorías no se cumple. Y lo que en el mes uno es bueno, como el año pasado que la plantilla volaba en octubre, luego se torna en diferente. Este año me apetece ver cómo maduran los jugadores que tienen un potencial tremendo y juventud. Vamos a darle apoyo y estabilidad para demostrarnos que sin comparar son una plantilla capacitada para competir. Creemos que con lo que tenemos estamos capacitados para competir y conseguir los objetivos. Al final, el dinero el año pasado tampoco fue tan determinante. Vamos a dejar trabajar a estos chicos, vamos a dales la mayor estabilidad posible y la confianza que les vemos en el día a día. Ojalá tengan una sensación de fluir y volar como la que nos demostraron los tres que subieron». Corona remitió a las palabras de la presidenta para explicar por qué el Valencia no aprovechó los 9 millones de margen disponibles en el Fair Play Financiero.