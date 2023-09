Carlo Ancelotti compareció en rueda de prensa en la jornada previa al partido que medirá al Real Madrid con la Real Sociedad este domingo (21:00 horas) en el Santiago Bernabéu. El italiano analizó la actualidad blanca y se pronunció sobre todos los temas que afectan al club blanco en estos días.

Carletto arrancó confirmando que los internacionales "han vuelto bien de los partidos de selección, con más ganas e ilusión. Han marcado goles y han hecho buenos partidos. Están listos para jugar todos". El técnico confirmó que Ceballos regresará a una convocatoria y que Mendy lo hará el próximo miércoles en Champions. Y después se ha mostrado optimista sobre la recuperación de Vinícius: "La realidad es que está recuperando muy bien. No queremos forzar su recuperación, pero la cicatriz está bien y está aumentado la carga de trabajo. La semana que viene hará una parte con el equipo y creo que recuperará antes de las seis semanas que han dicho". Y ha concluido bromeando sobre la ausencia de Vini en la lista de candidatos al premio 'The Best': "Vinicius ha estado llorando tres o cuatro horas por no aparecer en la lista...".

Bellingham, protagonista

Dejando a un lado las bromas, Carlo ha analizado el buen momento de Bellingham, tanto en el Real Madrid como en la selección inglesa: "Bellingham es evaluado por lo que hace en el campo y lo está haciendo bien. Es un jugador que no era muy conocido porque estaba en Alemania y no tenía el papel que tiene ahora. Hoy está en una liga importante y un club importante. Lo está haciendo bien y no me sorprende. Está muy focalizado, es muy serio y profesional. No va a perder la cabeza si hablan bien de él". Sobre su adaptación al sistema que ha cambiado el técnico, Ancelotti apuntó: "Hemos notado que tiene la habilidad de llegar a tiempo al área rival y lo hemnos hablado en la pretemporada. Tiene mucho continuidad y un físico importante. Lo está haciendo bien. No sé cuántos goles marcará, pero debe seguir así porque nos ayuda mucho".

El entrenador también habló de la suplencia de Modric: "Cuando Luka renovó un año más todos estábamos encantados. Después ha cambiado su papel, si miramos estos primeros partidos, porque ha sido titular una vez solo. Pero ahora Modric tendrá protagonismo. Este tema lo he hablado con él y ha tenido que aguantar un poco más porque he dado más protagonismo a los jóvenes para ver qué pueden aportar y solo había un partido por semana. No necesito dar minutos a Modric y Kroos para saber qué me pueden aportar. Y pueden hacerlo teniendo menos minutos porque además detrás de ellos hay más jugadores extraordinarios".

Calendario

Ancelotti confirmó que "el de este domingo es un partido importante ante un rival importante, pero el hecho de que haya más partidos ahora en el calendario me hará rotar más que en encuentros anteriores. Para nosotros es importante que nos dejen tiempo para recuperar bien los partidos entre domingo y miércoles". Además, tuvo palabras de elogio para la Real Sociedad: "Kubo es un jugador que lo está haciendo muy bien y debemos vigilarle de cerca, pero la Real es un equipo que juega extraordinariamente y tenemos que tener cuidado con todo el equipo".

Sobre el tema de la detención de los canteranos se remitió "al comunicado del club y no tengo nada más que añadir sobre este tema", y conlcuyó advirtiendo que "hoy a las seis estaré con la camiseta puesta viendo el Milan-Inter delante de la televisión".