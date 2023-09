La despedida más triste, la que nadie esperaba, a lo que iba a ser una nueva fiesta de la Copa Davis en València. España dice adiós a esta edición del torneo en la Fase de Grupos, en el mismo escenario que el pasado año, y ante el mismo rival, Corea del Sur. Pero al revés que entonces, sin nada en juego. Apenas el honor. La ausencia de Carlos Alcaraz, la derrota ante la República Checa en el debut, y luego ante la Serbia del número uno del mundo, Novak Djokovic, condenaron al equipo en el debut de David Ferrer en la capitanía. A pesar del apoyo del público que llenó precisamente ante Serbia el pabellón de la Font de Sant Lluís. Como en las grandes citas. Todo estaba preparado para que España fuera una de las ocho selecciones presentes en las Finales de Málaga, pero esta acabó igual que Serbia hace un año, cuando el equipo balcánico acusó la baja de su líder ‘Nole’, quien no falló en esta ocasión pensando también en los Juegos Olímpicos.

«Perdemos una clasificación, pero ganamos jugadores para el futuro», fue el consuelo del capitán David Ferrer, que repetirá al frente del equipo el próximo año. Se refería el de Xàbia a los debutantes Alejandro Davidovich yel valenciano Bernabé Zapata. «Hemos perdido todos los partidos y no podemos estar contentos, pero he aprendido a normalizar las derrotas y estoy orgulloso de mi equipo, lo han intentado y hay que aceptar la derrota porque forma parte del deporte. Hay que aprender de las cosas que hemos hecho peor o mejor para la fase preliminar del año que viene», explicó tras la derrota ante Serbia que clasificaba de rebote a la República Checa. Ambas compartían números hasta su enfrentamiento de ayer. Igual que España y Corea del Sur, con seis partidos perdidos, aunque la Armada ni siquiera ha podido ganar aún un set.

«Ganamos jugadores»

«Si volviera atrás no cambiaría nada, la verdad es que hemos tenido muchas bajas importantes, y con Bautista lo hemos intentado hasta el final pero no estaba en condiciones de jugar», agregaba ‘Ferru’. «Tanto Álex como Bernabé han debutado y no es nada fácil, es algo que yo he vivido. Perdemos la clasificación pero ganamos jugadores importantes para el futuro», sentenció. España se aferra a los números para salvar el honor hoy ante Corea del Sur, a la que ganó las dos veces que se cruzaron, la última en 2022 en La Fonteta (3-0). Y con ninguna derrota en ATP de los cinco hombres elegidos por el de Xàbia para esta fase ante el número uno coreano, el único contra el que se han enfrentado. Este mismo año en Doha Davidovich superó al número uno coreano, Soonwoo Kwon. Y lo mismo hizo Bautista en Adelaida 2, necesitando un tercer set, además de en la última Davis, en dos mangas. Ese mismo año Ramos le ganó en Estoril. La única derrota se remonta a un ATP Challenger en China en 2018, y la sufrió Granollers. Ferrer decidirá una hora antes los jugadores para los tres cruces de hoy (15:00 hrs, #Vamos y Movistar+).