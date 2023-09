Con la mano en el pecho y pidiendo perdón se despidieron Bernabé Zapata y Alejandro Davidovich de los cerca de 6.000 aficionados que llenaron tres cuartos del aforo de La Fonteta en la serie entre España y Corea del Sur con la que se cerró ayer la Fase de Grupos de la Copa Davis, por segundo año consecutivo en València. No habían podido cumplir el objetivo de clasificarse para las Finales de Málaga, pero al menos brindaron los primeros triunfos a sus seguidores, que agradecieron el gesto colectivo que repitió el equipo capitaneado por David Ferrer tras el dobles de Marcel Granollers y Albert Ramos, en el que no pudieron evitar la victoria de Nam Jisung y Song Min-kyu por 7-6(2), 6-7(6) y 8-10. Al final 2-1 y un punto agridulce con el que España evita acabar de farolillo rojo del grupo C. Roberto Bautista fue el único del quinteto que se quedó sin jugar esta semana.

Mientras, el valenciano Bernabé Zapata logró la victoria en dos sets ante el número dos de Corea, Seongchan Hong por 6-4 y 7-5, en el primero de los tres partidos de ayer, inédito en el circuito ATP. Y Alejandro Davidovich certificó el primer punto para España con el segundo triunfo, con un doble 6-4 en 1 hora y 19 minutos ante el número uno surcoreano Soonwoo Kwon, al que ya se ha enfrentó en una ocasión con victoria para el malagueño.