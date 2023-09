«Somos campeonas del mundo y es normal que quieran más»

El fútbol valenciano es pionero en la férrea apuesta por el fútbol femenino y, a día de hoy, la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana sigue poniendo piedras para contribuir en su crecimiento. Este lunes, Jesús Oliva, entrenador del Valencia Femenino, José Luis Sánchez Vera, del Levante UD, y Sara Monforte, técnica del Villarreal, fueron invitados de lujo a la mesa redonda que la FFCV organizó en la sede San Carlos Borromeo de la Universidad Católica de València. Las principales cabezas de los tres grandes clubes valencianos fueron testigos de la presentación de los cursos que, un año más, la Federación Valenciana impartirá este año para futuros y futuras entrenadores/as, analistas tácticos...

También hubo tiempo para que trataran el momento que atrviesa el fútbol femenino y su todavía margen de mejora: «Soy de los que piensa que estamos en un punto en el que hay mil situaciones de mejora, pero es un barbaridad el crecimiento del futbol femenino y sus clubes», comentó el técnico del Levante. «Se habla poco del crecimiento del futbol femenino y eso no quiere decir que nos tenemos que conformar con esto», añadió. Sara Monforte, por su parte, coincidió en que «hay margen de mejora, pero merecemos mucho más» y destacó el trabajo en el apartado físico: «Este año a nivel físico estamos trabajando mucho porque o te igualas o estás fastidiado».

Jesús Oliva tocó uno de los temas más polémicos de las últimas semanas que incluso amenazó la suspensión de la primera jornada de LaLiga F. «El futbol femenino ha evolucionado mucho y su crecimiento es tal que va por delante de lo que pueden asumir los clubes. Hemos llegado a un punto en el que somos campeones del mundo y es normal que las jugadoras quieran más», explicó en relación a la mejora de condiciones que quieren las futbolistas. «En mi época en el Levante muchas jugadoras tenían que trabajar además de ser futbolistas. A mi en el fútbol femenino me han inculcado que siempre hay que dar antes de recibir», añadió la entrenadora del Submarino Amarillo al respecto.

Inicio de temporada

En el tramo final de la mesa redonda los técnicos pudieron analizar el inicio de temporada de cada uno. Feliz para el Levante, que arrancó con buen pie venciendo al Sevilla, y menos para Valencia y Villarreal, que sucumbieron ante Madrid y Betis respectivamente. «La victoria ayuda a sobreponerse al varapalo de Champions. Es dificilísimo ganar en Primera. Veníamos de una semana dura. Somos un vestuario, exigente, que quiere y responsable. La victoria nos ha dado cierta tranquilidad para seguir trabajando», explicó Sánchez Vera. «La primera parte no fue buena pero luego hicimos méritos para sacar un punto. Era un rival posiblemente directo pero no nos importa, esto es muy largo y muy difícil, podemos ganar a cualquiera y perder contra cualquiera. Nuestros reto es puntuar más y sufrir menos», dijo Sara Monforte sobre el estreno de la temporada. «Encajas un gol a los 35 segundos y te condiciona… Tenemos ocasiones claras, un penalti que no pitan, pero la realidad es que es el Madrid y tiene jugadores muy buenas. Me quedo con el trabajo del equipo: sólido compacto», aseguró, por su parte Jesús Oliva. Los tres equipos afrontan una nueva temporada con objetivos muy distintos: los granotas desean, mínimo, alcanzar un puesto que les permita jugar la previa de Champions. Tanto las amarillas como las blanquinegras se marcan, en primer lugar, lograr la salvación.