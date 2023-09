La Copa Davis de 2023 ya es historia para la Armada, que con David Ferrer al frente ya piensa en 2024, tras la experiencia del debut en la Fase de Grupos de València. No solo el capitán debutó en La Fonteta. También lo hicieron Bernabé Zapata y Alejandro Davidovich, una nueva experiencia para los tres y que según el de Xàbia servirá para ser más fuertes en próximas ediciones, a la espera de poder contar sobre todo con Carlos Alcaraz como el relevo natural a un Rafa Nadal que ya avisó que 2024 será su último año en activo. Las seis Ensaladeras y su trayectoria de los últimos años mantienen a España en el segundo puesto del ranking de la Copa Davis que actualizó ayer la ITF, solo por detrás de la actual campeona Canadá, y a pesar de haberse quedado sin poder repetir en las Finales de Málaga del 21 al 26 de noviembre.

«El balance no es bueno porque no nos hemos clasificado, que era el objetivo, pero tengo que hacer un balance de ver que hay jugadores como Alejandro Davidovich que será importante para el futuro y tiene que pasar su debut, que nunca es fácil en individuales, y Bernabé Zapata lo mismo. Pero he visto un grupo unido y eso es importante para en el futuro tener opciones de ganar la Copa Davis», remarcó David Ferrer tras cerrar el domingo la serie con su primera victoria (2-1) ante Corea del Sur, con sendos triunfos en individuales del malagueño y del valenciano.

Toca esperar dos meses

Con este panorama, a España se le abre ahora una doble posibilidad en 2024, donde València repetirá como sede de la fase de grupos, según el acuerdo que la ciudad firmó en marzo con la ITF hasta 2026, aunque no se descarta que pueda optar a las Finales una vez concluya la construcción del Roig Arena a finales de 2024. Será en Málaga, el día 26, cuando se conozcan las selecciones que tendrán que jugar la fase clasificatoria en febrero, tras el Abierto de Australia, con los ocho mejores del Grupo Mundial, y de la que estarán excluidas las finalistas de Málaga, que pasarán directas a la Fase de Grupos junto a otras dos ‘wildcard’, una de las cuales correspondió este año a España como anfitriona. De las clasificatorias saldrán los doce equipos que completarán la Fase de Grupos.

De las cuatro anfitrionas de esta edición, solo España, en València, y Croacia, en Split, se quedaron sin el billete a Málaga. En cambio, lo lograron Italia, en Bolonia, y Gran Bretaña, en Manchester, en un agónico partido de dobles contra Francia en el que levantaron hasta cuatro bolas de partido. En Londres se sortearán hoy martes el cuadro de cuartos de final hacia una nueva Ensaladera. Canadá y República Checa quedarán emparejadas bien con Australia bien con Finlandia, mientras que Gran Bretaña y Holanda podrán vérselas con Italia o la Serbia de Novak Djokovic.

La última Davis de Nadal

En mayo Rafa Nadal anunció que se tomaba un descanso con el objetivo de recuperarse y afrontar la fase final de su carrera con garantías. Sin hablar de retirada inmediata, el balear puso entonces el límite en 2024, un curso que esperaba poder disfrutar en plenas condiciones. No habló de ganar torneos, ni mucho menos Grand Slams, sino de poner el broche de oro a su carrera con un buen final, y no en rueda de prensa. Sería su última Copa Davis.

Varios meses después, y sin apenas apariciones públicas, ayer compartió hoyos con Pau Gasol en un torneo benéfico de golf en Madrid. «Me gustaría volver a ganar, volver a ser competitivo. La ilusión no es volver y ganar Roland Garros o ganar Australia, que la gente no se confunda. Soy muy consciente de que en la época en que estoy de mi vida todo eso queda muy lejos», afirmó rotundo el de Manacor en una entrevista con Juanma Castaño para ‘Movistar’. Lejos, pero... «yo no digo imposible, porque al final las cosas en el deporte cambian muy rápido». El veterano mallorquín afirmó también no sentirse frustrado, porque «dentro de mis posibilidades he hecho todo lo posible para que las cosas me fueran lo mejor posible».