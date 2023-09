Un total de 9 ligas, 11 Copas de la Reina, 9 Campeonatos de España de Hockey Sala, 1 EuroHockey Club Trophy, 6 Subcampeonatos Europeos de Sala, 2 bronces en la EuroHockey League y 1 EuroHockey Indoor Championships III con la selección española. Es el espectacular palmarés con el que la valenciana Amparo Gil (Carpesa, Valencia, 1/5/1988) dice adiós al hockey después de 16 temporadas en la élite: 15 en el Club de Campo de Madrid y 1 en el Sardinero. «Estoy orgullosa de todo lo que he conseguido, he tenido el privilegio de jugar en el Club de Campo, un equipo que siempre compite por todos los títulos», estaca la valenciana, que por encima de todo, valora «las experiencias, todo lo que he vivido en estos años. El hockey me ha dado mucho, me ha dado la oportunidad de convivir con mis compañeras, de vivir muchos viajes, muchas emociones».

Pese a que recuerda con gran cariño su carrera deportiva, Amparo afirma que se ha adaptado bien a su nueva ‘vida’ sin el estrés de compaginar entrenamientos y partidos con su trabajo como arquitecta: «Ahora que ha empezado la Liga es raro no formar parte de ello, es diferente, pero estoy contenta, es una decisión que medité mucho. Había llegado el momento», afirma la valenciana que se despedía del Club de Campo en el último partido de Liga el pasado mes de junio donde recibía un merecido homenaje: «fue muy emotivo, nos dieron una placa a mí a y dos compañeras que también se retiraban, estuvo toda mi familia», destaca la valenciana que llegó al Club de Campo siendo una niña y que deja el club como capitana. Amparo Gil recuerda sus inicios en el hockey: «Mi familia somos de Carpesa y el en club de allí formaron un equipo y empecé a jugar junto a mi hermana. Luego me fui al Xaloc», allí la descubrió el entonces seleccionador, Pablo Usoz que le propuso integrarse en la disciplina del equipo nacional. Eso significaba trasladarse a Madrid para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento. Amparo, con 17 años dio el paso y pronto dio el salto a la élite.