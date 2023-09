De Madrid y Barcelona a Oliva

El fútbol español sumó un nuevo capítulo a su particular vergüenza. Ya lo había hecho con la lista de convocadas de Montse Tomé, aliada de Jorge Vilda durante todo el proceso del exseleccionador. La actual entrenadora retó al grupo y lo hizo además con premeditación y alevosía. Sin consultar con las jugadoras su postura y llamando a Mapi León o Mapi Guijarro, entre otras. Ellas fueron dos de las que se perdieron el Mundial por seguir hasta el final con su postura a pesar de que algunas compañeras sí volvieron a vestir la camiseta de la Roja. Desde casa vieron como su gran sueño lo disfrutaban las futbolistas de la selección pero ellas estaban en casa peleando por unos derechos que, visto lo visto, siguen sin respetarse. Sobre todo por las formas. Montse Tomé dejó claro que no quiere ‘chantajes’, o al menos eso es lo que se ha vendido desde dentro de la Selección, y llamó a filas a las jugadoras con un cambio de planes incluido, como adelantó Superdeporte. De Madrid y Barcelona, desde donde viajaron la mayoría, a Oliva pasando por Valencia. Esa fue la ruta de una jornada que arrancó con el comunicado de Jenni Hermoso. «Me gustaría dejar algo muy claro, hoy se ha intentado argumentar que el ambiente sería inseguro para mis compañeras cuando en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. ¿Protegerme de qué? ¿o de quién?», se preguntó la goleadora en sus redes sociales», sentenció.

No fue la única que mostró su descontento por la situación que tocaba vivir en una semana que vuelve a poner el foco en el fútbol español. Alexia Putellas lo hizo a su llegada al aeropuerto de Barcelona. La atacante, dos veces ‘Balón de Oro’, aseguró ayer que el grupo de jugadoras de la selección se siente «mal» a raíz de todo lo que ha rodeado a esta convocatoria del equipo nacional. Preguntada por cómo se sienten las jugadoras por todo lo que está rodeando a esta convocatoria, Alexia Putellas respondió: «Pues mal ¿cómo va a ser?», aseguró antes de coger el avión que les debía traer a Valencia. Sin embargo, un nuevo obstáculo estaba a punto de aparecer para las internacionales, que acuden por imperativo legal a la concentración. El avión en el que debían viajar se averió antes del despegue. De esta manera se complicó que pudieran llegar a la reunión programada a las 20:00 con Víctor Francos, presidente del CSD, que llegó alrededor de esa hora para tratar de solucionar la situación en Oliva. Misa Rodríguez, portera del Real Madrid, volvió a evidenciar que no están cómodas con la situación y que si por ellas fuera no estarían en el grupo de convocadas. La selección española tenía una amplia mayoría de futbolistas que pensaban como Misa y pocas como Athenea, a pesar de que la relación de todo el bloque es buena y trataban de remar en la misma dirección. Eso sí, no están teniendo todas las facilidades para poder cumplir con sus objetivos.