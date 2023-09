La capitana de la selección española de fútbol, Alexia Putellas e la jugadora Irene Paredes han comparecido esta tarde en rueda de prensa desde Suecia para hablar y explicar toda la problemática que durante estos días envuelve a la selección española.

En una rueda de prensa muy rápida, tras la comparencencia de Montse Tomé, Alexia Putellas ha querido dejar muy claro que las jugadoras nunca han exigido un cambio de entrenador: "Nunca hemos pedido destitución. Solo hemos trasladado conceptos o cosas en las que el vestuario no se sentía cómodo, sabiendo que nuestro trabajo no es ese. Nosotras lo trasladábamos a la persona adecuada. Siempre se ha hecho así. Con esta entrenadora, como con el anterior seleccionador, con la diferencia de que el director deportivo y el seleccionador era la misma persona".

La jugadora de la selección ha repasado la reivindicaciones de la plantilla: "Nosotras veníamos reclamando que nos escucharán durante bastante tiempo, porque estábamos detectando, estaba habiendo durante muchas décadas una discriminación sistemática con el femenino. Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas. Eso conlleva un desgaste. Un desgaste que no queremos tener porque nos preocupa lo de dentro del campo, que la gente disfrute y se emocione. En la final, que hacía ayer un mes, sucedieron unos hechos inaccesibles, con la gota que colmó el vaso con lo que pasó después en la asamblea. Teníamos que decir que tolerancia cero, por ella, por nosotras y por si esto vuelve a suceder en nuestra sociedad". Durante la rueda de prensa, Putellas y su compañera Parecer insistieron en que "Fueron ocurriendo una serie de hechos, cuando haya más tiempo explicaremos hasta donde podemos contar. Sacamos comunicados, donde explicamos las cosas, hay un proceso judicial abierto, hay una víctima, que es Jenni, que es la única persona que no ha provocado nada. Sus compañeras desde el principio íbamos a estar a su lado. Después sucede la convocatoria, después una reunión hasta las tantas. Hemos dormido cuatro horas en toda la semana".

En este sentido explican lo sucedido durante la convocatoria: "Hay una reunión a la que acudimos enfadadas, porque después del comunicado nos convocan, fuimos para no ser sancionadas. FIFA dio la razón de que la convocatoria estaba mal por los plazos. La reunión del otro día va a ser un antes y un después. Confío en que los acuerdos harán que nuestro deporte, y creo que el deporte femenino, en consecuencia la sociedad, será mucho mejor".

Ha sido Paredes quien ha dejado claro la postura de las jugadoras durante los días previos a la concentración: "No queríamos venir. Habíamos decicido tras diversas conversaciones con la Federación que no era el momento, Fuimos obligadas, pero vinimos. Aceptamos tener muchas reuniones. A partir de ahí tomamos la decisión de tomarnos. Se acordó no ser sancionadas, y tomamos la decisión de quedarnos, no porque estemos a gusto, por toda la situación, por cómo ha sido. Creemos que es lo qur tenemos que hacer para que los acuerdos se cumplan. Tenemos una responsabilidad, también con la sub-23, porque era pasarles una bomba". "La reunión CSD, Federación y jugadoras fue constructiva, se llegaron a acuerdos que creemos importantes para avanzar. Hay cosas que toman un tiempo, pero les tomamos la palabra, se comprometieron a ello. Somos conscientes de que tarda, están produciéndose los cambios ya".