El Valencia Basket presentó ayer a su último fichaje, el base serbio Stefan Jovic, quien reconoció que prefería «hablar en la cancha, no se me da muy bien hablar en público». El jugador taronja, en un acto celebrado en el Hospital IMSKE, colaborador del club, resaltó que está muy contento con la oportunidad de jugar en el Valencia Basket: «Estoy emocionado de estar en este equipo, conozco bastante la ciudad, el club... es un gran proyecto con una afición muy buena. Para mí es importante haber venido aquí, siempre que he jugado aquí he sentido que lo hacía ante un gran equipo». Para Jovic, el fichaje por el Valencia Basket, supone «elevar el listón, siempre en mi carrera he intentado jugar al máximo nivel posible».

Sobre el rol que ejercerá en el equipo, Jovic destacó que ya ha tenido ocasión de hablar de ello con Álex Mumbrú: «Voy a compartir la posición de base con Chris Jones. Hermannsson está fuera y voy a tener que cubrir su baja pero independientemente de ello, lo que tengo que hacer es apoyar al máximo al equipo haciendo todo lo que sé hacer. Creo que voy a estar cómodo en el equipo».

El base serbio apenas ha tenido tiempo para conocer a sus nuevos compañeros pero sí tiene ya formada una opinión sobre el equipo: «el martes fue mi primer día y pude conocer a todos. No he jugado con ninguno de ellos pero sí he jugado contra varios de ellos en el pasado». Sobre sus expectativas para esta temporada, destaca: «Queremos mejorar con respecto a la temporada pasada en la que no fueron bien las cosas. Tenemos que ser más competitivos en la Liga y la Euroliga. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para ganar». El hecho de disputar dos competiciones tan exigentes como Liga y Euroliga es un reto que asume con ganas Jovic: «Me siento preparado, es algo que estaba deseando, volver a jugar al máximo nivel. Estoy muy bien físicamente. Hace tiempo que no juego en Euroliga pero en la Copa del Mundo me he demostrado a mí mismo que estoy preparado para jugar al más alto nivel. Sé que hay gente que puede tener dudas pero yo no las tengo. La clave es trabajar duro y adaptarme bien al equipo. La temporada está a punto de comenzar».

«Todo el mundo sabe cómo juego, me gusta jugar por el equipo, me gusta compartir la pelota, mi rol va a ser tener paciencia para buscar buenas opciones, ayudar a mis compañeros a buscar la mejor opción que nos permita tener ventaja y ser mejores como equipo. No es problema si tengo que jugar uno contra uno o tirar a canasta pero mi primera opción va a ser siempre hacer buenas combinaciones con mis compañeros».

Bienvenida de Enric Carbonell

Enric Carbonell, director general del Valencia Basket, valoró así el fichaje de Jovic, al que felicitó por el «subcampeonato del mundo» y destacó su labor en la selección serbia «Ha hecho un gran papel». Carbonell resaltó que ésta será la «novena temporada en Euroliga para Jovic, por lo que es un jugador que aporta experiencia. También tiene experiencia en la Liga ya que viene de jugar en Zaragoza. Es un base grande que nos complementa a los que ya tenemos por su capacidad de lectura, de defensa, de dar también un punto físico. Viene a cubrir la baja de Martin Hermannsson pero va a aportar mucho durante toda la temporada, dando al equipo algo que necesita». Carbonell deseó mucha suerte al nuevo jugador taronja.