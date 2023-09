Frenkie de Jong, centrocampista neerlandés del Fútbol Club Barcelona, sufrió una lesión en el tobillo derecho, que le hizo abandonar en la primera parte del duelo que enfrentaba a su equipo con el Celta. "No ha podido seguir, él es un tío fuerte, solidario en el trabajo y él es difícil que pida el cambio", reconoció Xavi Hernández, sin dar demasiadas pistas sobre el tiempo de baja que deberá estar el centrocampsista neerlandés, aunque se ha estimado que podría estar algunas semanas.

Podría ser más de un mes, con lo que correría riesgo de perderse también el clásico contra el Real Madrid, que está fijado para el próximo 28 de octubre (16.15 h) en Montjuïc.

"No es un día para sacar pecho", ha reconocido luego el entrenador azulgrana, indicando que este tipo de partidos se habrían perdido en condiciones normales. "Esto demuestra el cambio generacional en la sociedad, estos chicos no se rinden. En casa y con 0-2 no se daba el partido por perdido", ha dicho el técnico.

"Nos debemos rebelar. No debemos instaurar estas cosa negativas. Gavi, Balde, Lamine... Gente joven y de la casa. Es un punto de inflexión tremendo con un carácter ganador. No hemos jugado bien, pero hemos sacado la fe y la épica", ha precisado el entrenador azulgrana.

"Robert me ha dicho que está muy bien físicamente, le pregunté ayer: ‘¿Cómo estás?’ Y él me dijo:‘Estoy bien’". Y este sábado marcó dos goles, el 1-2 y el 2-2, prólogo al 3-2 de Cancelo. Es su mejor racha con la camiseta del Barça tras empezar seco este curso. No anotó en los dos primeros encuentros, pero ahora, en cambio, suma ya seis goles en los cinco últimos.