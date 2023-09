El valenciano Jaume Masiá (Honda) logró una magistral victoria, la segunda de la temporada después de la de Países Bajos, al vencer en solitario y con gran autoridad el Gran Premio de la India de Moto3, disputado en el circuito "Buddh International". La victoria de Masiá, que estrena el palmarés de MotoGP en este trazado, por delante de los japoneses Kaito Toba (Honda) y Ayumu Sasaki (Husqvarna), le permite acceder al liderato del campeonato, en el que iguala al frente de la tabla de puntos con Daniel Holgado (174 puntos), y uno más que el japonés Sasaki. El alicantino tuvo la fortuna de pasar de la quinta a la cuarta posición en la última vuelta tras la caída de Veijer, lo que le permite mantener el liderato gracias a sus tres victorias, una más que Masià. Holgado salía decimoquinto después de dos carreras consecutivas sin puntuar, y tras dos caídas en esta nueva pista.

El ritmo que impuso en esa primera vuelta Jaume Masiá propició que el grupo se estirase muchísimo y que tanto él como Sasaki consiguieron unos ciertos metros de ventaja sobre el grupo perseguidor, encabezado por el brasileño Diogo Moreira (KTM), y en el que el australiano Joel Kelso (CFMoto) se iba por los suelos. En la segunda vuelta ya se produjo el corte en el grupo principal, con seis pilotos, de dos en dos, en cabeza y formados por Masiá y Sasaki, Moreira y el italiano Matteo Bertelle (Honda), y los japoneses Kaito Toba (Honda) y Taiyo Furusato (Honda), con el resto del grupo principal, encabezado por el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna), intentando no perder contacto con ellos.

Vuelta tras vuelta Masiá y Sasaki se marcharon del resto de pilotos de Moto3, con Collin Veijer ya tercero y tirando del grupo en el que estaba el resto de favoritos de la categoría para intentar recortar distancias y con el turco Deniz Öncü intentado recuperar posiciones. Masiá y Sasaki consolidaron su fuga con una diferencia de más de 2,4 segundo respecto a una pareja formada por Veijer y Toba que se escapaba poco a poco del grupo perseguidor, en el que el líder del mundial, Daniel Holgado, asumió el liderato del mismo para intentar acercarse.

A seis vueltas del final Jaume Masiá volvió a cambiar el ritmo para incrementarlo unas décimas de segundo, lo suficiente para que Ayumu Sasaki se fuese quedando poco a poco descolgado y dejando así el camino expedito hacia su segunda victoria de la temporada al español, que en función de los resultados de sus rivales podía acceder al liderato mundial, al estar a sólo doce puntos de Holgado.

Masiá consolidó con autoridad su ventaja al frente de la prueba, en tanto que Sasaki se desinfló poco a poco y acabó siendo neutralizado por Veijer, su compañero de equipo, y Kaito Toba, que se "enzarzaron" en su particular pelea en esas vueltas finales. La victoria de Jaume Masiá resultó incuestionable y en el podio le acabaron acompañando los japoneses Kaito Toba (Honda) y Ayumu Sasaki (Husqvarna), después de una "encarnizada" lucha en esas vueltas, que en la última vuelta acabó con Collin Veijer por los suelos.

Tras Holgado se clasificó David Alonso, por delante del italiano Riccardo Rossi (Honda), los españoles David Muñoz (KTM) e Iván Ortolá (KTM) octavo, el también italiano Stefano Nepa (KTM), que fueron los que coparon las diez primeras posiciones. Entraron también en los puntos los españoles José Antonio Rueda (KTM) y Xavier Artigas (CFMoto), el italiano Filippo Farioli (KTM), el brasileño Diogo Moreira y el turco Deniz Öncü. La única mujer de la competición, la española Ana Carrasco (KTM), acabó en la vigésima plaza.

"Nunca había hecho una carrera así en mi vida"

"No me esperaba esto, ha sido un fin de semana increíble. Supercontento, nunca había hecho una carrera así en mi vida, significa el potencial que estamos cogiendo, y gracias al equipo", manifestó Masià en DAZN. "He salido y he puesto mi ritmo, el equipo no me ha marcado nada toda la carrera, no tenía ni pizarra ni dashboard porque en Misano me mareé según ellos. Puse mi ritmo, buscaba pizarras, ha sido complicado coger las referencias. No ha sido fácil rehacerse de las dos carreras después del parón, con dos ceros, pero todo mi círculo me ha ayudado a seguir empujando".

"Estoy en un momento muy dulce con mi pilotaje, con mi manera de entender las cosas, de reaccionar a cada movimiento y situación, me estoy adaptando muy bien a todo, agua, calor, frío. Más que por los resultados estoy muy satisfecho por todo el trabajo que estamos haciendo el equipo, la familia, mis amigos y mi novia. Todos empujando mucho para que esto salga", añadió el valenciano del Leopard Racing.

"El calor, me esperaba sufrir un pelín más, y no ha sido un viaje fácil llegar aquí. Me esperaba lo peor, pero la gente me ha seguido apoyando y cuando he visto que faltaban ocho vueltas he pensado que fataba la mitad y teniendo a Sasaki detrás, pero me he rehecho y he impuesto mi ritmo", concluyó el de Algemesí, tras sumar su octava victoria en su carrera, segunda de esta temporada.