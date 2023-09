Con 21 años, empieza su cuarta temporada en el Valencia Basket, donde ya ha ganado títulos y recibido reconocimientos individuales cada año.

¿Dónde se pone los retos esta temporada?

Bueno, siempre podemos pedir más y exigirnos más, somos bastante exigentes con nosotras mismas y con el equipo, somos muy competitivas y vamos a querer ganarlo todo. Sabemos que es muy complicado y al final no podemos prometer resultados, pero sí que vamos a esforzarnos al 100%.

A pesar de su edad, ¿se siente ya una veterana en el equipo?

La verdad es que sí porque cada vez viene gente más joven al equipo, como Elena Buenavida o Alicia Florez. Es mi cuarto año, estoy muy contenta en Valencia y ya me veo un poco como una veterana, pero estoy muy contenta. Puedo contar con el apoyo de muchas compañeras con más experiencia, como Queralt, Alba, Leti, que ayudan siempre.

¿Siente que le está pasando todo muy rápido?

Bueno, nadie te puede decir lo que va a pasar en el futuro, pero me esfuerzo cada temporada, intento dar el 100%, también tuve una lesión que me frenó un año, fue complicada. Y después, pasé por la incertidumbre de cómo iba a volver a jugar, pero el contar con el Valencia Basket, con la gente de fisios y todos los que trabajan aquí, hace que todo me haya ido muy bien.

¿En qué puede mejorar?

Siempre se puede mejorar en todo, en defensa, en ataque. Hay que dar siempre pasitos adelante. Contamos con gente joven y nos exigimos seguir mejorando año tras año. El tema colectivo, nadie puede prometer un resultado, pero queremos igualar al menos lo del año pasado.

Como decía antes, tiene grandes referentes en la plantilla, pero a su vez es también una gran referente para las más jóvenes. De hecho, en alguna ocasión Awa ha reconocido que se fijaba siempre en Raquel Carrera. ¿Es el nexo entre dos generaciones?

Sí, al final tenemos la suerte de que yo he podido ver y fijarme en mis referentes muchos años y para mí, que se fijen en mí, es un orgullo. Intento ayudar en cada entrenamiento, dar el 100%, tomarme cada entrenamiento como si fuera un partido y competir al 100%.

¿Qué rol pueden tener las más jóvenes este año?

Van a ser siempre dos jugadoras más de la plantilla porque somos diez profesionales y dos que van a rotar siempre y que van a ser muy importantes para nosotras porque jugamos muchos partidos, habrá una carga de minutos muy grande. . Son todas muy buenas, las he visto a todas a nivel internacional en categoría de formación, en Mundiales, Europeos… Son muy buenas todas y nos pueden ayudar un montón.

Como talento precoz que ha sido, ¿se ve un poco reflejada en Awa?.

Creo que me supera. La veo y es alucinante cómo trabaja, cómo compite, no parece que tenga 16 años. Compite al nivel de jugadoras de Euroliga. Es muy madura para su edad.

El año pasado ganaron la Liga e imagino que defender el título puede ser el primer gran reto, pero les quedó la espina de no haber entrado en la Final Four. ¿Puede ser buen año para hacerlo?

Sí, pero para nosotras, ya fue un placer entrar en la Final a 8 contra el Schio. Los equipos de Euroliga son muy competitivos y depende de uno o dos partidos estar o no. Lo vamos a intentar porque tenemos equipo para ello y para competir. No prometemos jugar una Final Four pero sí intentar estar ahí.

Seguro que tiene más oportunidades porque de momento, renovó hasta 2025. No sé si ya ha pensado en clave de futuro después de esa fecha, sobre todo teniendo en cuenta que aparcó unos años el reto de la WNBA…

Ahora mismo estamos en la temporada 2023-24, que es lo que me planteo, jugar este año y dar el 100%. Estoy muy contenta en Valencia, me tratan como en mi casa y más allá no me planteo nada, no sé qué pasará en un futuro pero sí que me haría ilusión algún día probar lo de la WNBA.

Comparte experiencia en la selección con muchas de sus compañeras en el Valencia Basket, con los mismos retos e imagino que el sueño de jugar los JJOO de París…

Sí, al final, tener siempre un bloque que esté tan unido, como ocurre aquí con un buen bloque nacional, ayuda tanto a la hora de estar aquí para unir el vestuario como en la selección. Es más fácil integrarnos.

¿Cómo valoran en el vestuario el trabajo de Rubén Burgos después de tantos años en el banquillo taronja?

Yo llevo cuatro años con él y hace muy bien trabajo dentro de la pista y fuera. Siempre está pendiente de nosotras, de que estemos bien, de que el equipo esté bien y al final, tiene la misma meta que nosotras, que es ganar.

Llegan Contell, Fingall, Hempe y Allen, ¿qué pueden sumar al equipo?

Seguro que todas se van a adaptar bien, al final es gente que ya ha estado en la Liga o incluso en este equipo y conocen nuestro juego y a nosotras. Seguro que va a ser un buen año.