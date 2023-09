Estaba tan claro que, cualquier cosa, debía de considerarse una sorpresa. Perdón, un sorpresón. El italiano ‘Pecco’ Bagnaia, que pilota, con gran diferencia, la mejor moto de la parrilla, no solo la mejor Ducati ‘Desmosedici’, pues su moto tiene cosas, novedades, ventajas, que no tiene ni siquiera la de su compañero de equipo, Enea Bastianini, era el claro favorito para repetir título.

Y no solo por eso, que también, sino porque las Aprilias y las KTM están muy bien, mucho, han mejorado, pero aún no son la Ducati. Y ya no digamos, pese a su buen comportamiento ¡por fin! en el Gran Premio de la India, disputado en Buddh este fin de semana, Yamaha y Honda, que no están, ni mucho menos, para aspirar ni siquiera al podio en cada carrera´.

Siete GP más

Así que la aparición, que no es tal pues lleva todo el año peleando por ello, del madrileño Jorge Martín (Ducati) en las quinielas del campeonato ha supuesto todo un revolcón en la recta final del Mundial de MotoGP, que este fin de semana corre en el circuito japonés de Motegi. Restan aún siete grandes premios, restan aún 14 carreras, restan aún 259 puntos y, tras el error del campeón ayer, en India, cuando se fue al suelo, él solito, cuando era segundo tras su amigo Marco Bezzecchi, Martín, que acabó deshidratado pero en segunda posición, está a tan solo 13 puntos de líder.

Bagnaia ha ganado cuatro carreras al ‘sprint’: Portugal, EEUU, Italia y Austria. Y ha conseguido victorias grandes, los domingos, en Portimao, Jerez, Mugello, Assen y Spielberg. ‘Martinator’ también tiene cuatro sábados triunfales (Francia, Alemania, San Marino e India) y dos victorias enormes en Sachsenring y Misano. Pero lo más fuerte es que, en los tres últimos grandes premios (Barcelona, Misano y Buddh), Martín le ha restado 39 puntos a Bagnaia.

"Yo he fallado, sí, cometí un error, me caí, pero mi equipo no consigue solucionar aún el problema que tenemos en la frenada" 'Pecco' Bagnaia - Campeón del mundo de MotoGP con Ducati

‘Pecco’, que provocó un bajón y desesperación importante en el seno de su ‘boxe’ cuando se fue al suelo, apretado por Martín, cuando aún no se había llegado al ecuador de la carrera de ayer, reconoció al llegar a su taller que había cometido un error tremendo, pero añadió: “Llevo avisando al equipo que tenemos problemas en nuestra moto y no han sido capaces de detectarlos y, mucho menos, de solucionarlos. Tenemos problemas en la frenada. Ya lo he dicho”.