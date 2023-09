Jude Bellingham difícilmente olvidará su primer derbi como jugador blanco. El partido comenzó a torcerse para el madridista en el minuto 2, cuando cayó al borde del área atlética y Arberola Rojas dejó que la jugada siguiera, terminando en el primer gol del Atlético de Madrid. El inglés se encendió, como no lo había hecho hasta ahora en su carrera en el Real Madrid, y eso le sacó del juego.

Patada "macarra" y 'rajada' en el vestuario

Hasta el punto de que desapareció del partido. Mucho tuvo que ver el experimento de Ancelotti, que le colocó en punta junto a Rodrygo situando a Modric como media punta. Sin referentes por delante y jugando con la pelota por detrás, el inglés no se encontraba cómodo, por lo que comenzó a descolgarse a buscar la pelota a espacios en los que tropezaba con el croata. En el gol del Real Madrid estuvo a punto de rematar el centro de Valverde que luego terminó en los pies de Kroos.

Cuando Arberola anuló el empate de Camavinga por fuera de juego previo de Rudiger, Bellingham fue de los que más protestó la decisión, pese a que las imágenes en el VAR confirmaron el acierto del asistente. La indignación siguió creciendo en Bellingham que en la segunda mitad, con la salida de Joselu por Modric, regresó a su posición natural como mediapunta en el rombo. Ni aún así se conectó al partido y el gol de Morata terminó por desquiciar al inglés, que intentó enlazar con el ariete en salidas rápidas y el delantero no supo leer sus intenciones. Algo que le llevó a bracear exhibiendo su frustración.

Pero el punto álgido llegó en el descuento, cuando Bellingham salió a tapar una contra y dio una patada destemplada a Correa que desató una tangana en el mediocampo. Arberola le mostró la amarilla y el inglés terminó reprochando a Azpilicueta, el que fuera capitán del Chelsea, que Correa estaba haciendo teatro. Cuando el árbitro pitó el final, Bellingham fue el primer madridista en abandonar el césped del Metropolitano con un enfado monumental. Enfado que luego descargó, según algunos medios cercanos al club blanco, mostrando su indignación a sus compañeros por lo que calificó como “el peor arbitraje que he sufrido en el fútbol”.

La bronca de Alaba y el 'toque' de Ancelotti

No era el único que se marchó soliviantado del campo. David Alaba, que salió en las foto de los tres goles atléticos, reprochó de forma airada a Camavinga no estar cubriendo a Morata en el tercer gol colchonero, en el que el austriaco perdió el marcaje del 9 rojiblanco. Alaba personalizó la ruinosa noche defensiva de un Real Madrid del que Ancelotti advirtió, “no hablo de jugadores en concreto, pero nos habían metido tres goles hasta ahora en los anteriores partidos y hoy nos han metido tres en 45 minutos. Los tres goles han sido fotocopias, de centrales que no están bien colocados. Hemos demostrado mucha fragilidad defensiva. No hemos defendido bien, hemos sido frágiles en nuestra área. No hemos sido contundentes”.

El Real Madrid perdió su imbatibilidad esta temporada en Liga, Alaba volvió a quedar retratado como un central vulnerable y Jude Bellingham se estrenó en su primer partido oficial grande con una severa derrota y una patada “macarra”, como se escuchó en la sala de prensa del Metropolitano.