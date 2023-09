«Que pongáis en el foco al deporte femenino dice mucho de Superdeporte». Abría, así, la concejala de deportes Rocío Gil, la quinta edición del Foro Campeonas a la que también asistieron, en representación a la clase política valenciana, Luis Cervera, director general de Deportes y Javier Mateo, exconcejal de Deportes.

El Club Diario abrió ayer sus puertas a grandes personalidades del deporte. Del mundo del fútbol, Fiamma Benítez, actual jugadora del Valencia; María Martí (Toro), embajadora del Valencia; María Alharilla y Yolanda Carbonell, futbolistas del Levante UD; Sara Monforte, entrenadora del Villarreal; Carmen Arce (Kubalita), primera portera de la Selección; y Yolanda Folguera, directiva de la Federación Valenciana, fueron las invitadas de lujo a una mesa redonda moderada por Ruth García, actual consejera del Levante.

Ya con las protagonistas sobre el escenario, la primera en tomar la palabra fue Kubalita, que despertó un emocionante momento entre el público al contar detalles de su carrera: «Cuando yo jugaba teníamos la misma pasión. Cuando se dieron cuenta de que jugábamos bien, no nos dejaron. La Federación no nos quería ver. No teníamos seguro médico ni sueldo... Ahora estamos en un cambio que es un antes y un después».

Siguió la misma línea la técnica del Villarreal: «El fútbol femenino ha cambiado mucho, pero aún así estamos lejos. Merece ser profesional de verdad». Sentada al lado de Monforte estuvo María Alharilla, primera futbolista en ser madre. La futbolista del Levante explicó que «si yo he podido cualquier otra mujer puede. Tengo la suerte de estar en un gran club como el Levante que me apoyó en todas mis decisiones».

Fiamma Benítez, por su parte, se deshizo en elogios hacia las más veteranas del equipo: «Son importantes por su profesionalidad y cómo se mantuvieron con menos recursos de los que tenemos nosotras. Queremos ser como ellas». Así cerró Fiamma una mesa redonda emotiva, sincera, necesaria y que dejó un mensaje muy claro a todo el mundo. Los pasos para alcanzar la igualdad son correctos pero todavía queda camino por recorrer.

En el V Foro Campeonas de Superdeporte, organizado con la colaboración del Ajuntament de Valencia, Prensa Ibérica, Iberdrola y Redit, el Valencia Basket, referente de igualdad, tuvo un especial protagonismo. Hasta siete jugadoras del campeón de la pasada edición de la LF Endesa -Alba Torrens, Cristina Ouviña, Queralt Casas, Raquel Carrera, Elena Buenavida, Awa Fam y Alicia Flórez- participaron activamente en el foro bajo la batuta de María Ángeles Vidal, gerente de la Fundación Deportiva Municipal y antigua coordinadora de L’Alqueria.

Todas compartieron sus experiencias como mujeres que compaginan la práctica deportiva junto con la preparación de un futuro, que en la mayoría de los casos quiere seguir ligado al deporte y, en especial, al baloncesto. No obstante, el momento más emotivo lo desató la intervención de Alba Torrens, preguntada por todo lo derivado del beso no consentido de Rubiales a Jenni Hermoso en el Mundial de fútbol: «Doy mi apoyo a Jenni y a las jugadoras de la Selección. No se puede tolerar ningún acto que refleje un abuso o una falta de respeto hacia cualquier persona en todos los ámbitos. El deporte es un altavoz, una herramienta, un modelo para la sociedad... y cualquier acción que no vaya dirigida desde los valores del respeto, la dignidad e integridad y la igualdad no deben permitirse. Todos los que estamos en el deporte debemos tomar conciencia de los valores que queremos trasmitir y ser ejemplos para los jóvenes».

Como recordó Ouviña, el «esfuerzo y la dedicación diaria» es uno de los valores que potencia el Valencia BC, equipo que este fin de semana luchará por la Supercopa.

Por último, también participó la atleta Marta Fernández de Castro.