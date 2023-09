Después de empezar la temporada oficial con una derrota contra el Bàsquet Girona, el pasado sábado en La Fonteta, el Valencia Basket se centra en la ‘minigira’ que le llevará a jugar dos complicados partidos de acb como visitante, primero este miércoles en Tenerife ante el Lenovo y, después, el sábado en Málaga frente al Unicaja. Y lo hace con buenas noticias sobre el estado físico de Semi Ojeleye.

Ausente por unas molestias en la pierna derecha en el estreno del equipo de Álex Mumbrú en la Liga acb Endesa, el alero de origen africano no sufre ninguna lesión de importancia. Esa es la conclusión a la que han llegado los servicios médicos del club tras explorar al ex de la Virtus Bologna. La causa de la baja del jugador contra el Girona ha quedado en una sobrecarga que no le impedirá ayudar al equipo en breve. Al primero de los dos próximos partidos, el de mañana miércoles en tierras tinerfeñas, llegaría todavía algo justo en lo físico. La decisión de si Ojeleye reaparece de inmediato en Tenerife o, por contra, unos días más tarde en Málaga quedará en manos del entrenador y el médico.

El equipo de Mumbrú viajará hoy a Tenerife para medirse el miércoles al rival canario en el Pabellón Santiago Martín (21:00 horas) en la jornada 2 de la Liga Endesa. Tras una sesión de recuperación el jueves por la mañana en el escenario del partido, los ‘taronja’ volarán directos a Málaga el jueves tarde para entrenarse allí antes del choque en el Martín Carpena del sábado (20:45 horas).

El hecho de que el equipo valenciano no vaya a ejercitarse nuevamente en casa hasta comienzos de la próxima semana -al jugar dos encuentros consecutivos a domicilio- influye también en la decisión de que Ojeleye, estadounidense con pasaporte nigeriano, se una desde este martes a la expedición, pese a que su participación contra los tinerfeños estará en el aire hasta después de la sesión de tiro que el equipo realice antes del almuerzo el día del partido que corresponderá a la fecha 2 de la Liga acb.

Ojeleye ha mejorado de las molestias musculares que ha venido arrastrando. Si finalmente se cumple lo previsto y el alero ex de los Celtics se suma al equipo, Álex Mumbrú deberá hacer un descarte de entre los 13 profesionales disponibles. Con el pasaporte de Ojeleye preparado, el técnico catalán no tendrá ninguna limitación para poder incluir en la citación a los dos extracomunitarios: Jared Harper y Nate Reuvers, ambos estadounidenses.

Las bajas seguras del Valencia BC, por lesión, continuarán siendo las del base Martin Hermannsson, que no podrá competir en óptimas condiciones hasta principios de 2024, y el escolta Xabi López-Arostegui.

Una vez consumada la primera derrota del curso en la primera jornada acb, el Valencia BC se ve obligado a reaccionar con un duro calendario por delante. Después de los partidos frente a Lenovo y Unicaja, el equipo ‘taronja’ dispondrá de una semana limpia de trabajo antes de arrancar la Euroliga contra un adversario que subió al podio de la pasada edición, en la que accedió a la Final Four de Kaunas, el AS Mónaco Basket (6 octubre, 20:30 h).

El club fija hoy el listón

Por otro lado, este mediodía (12:30 horas), desde la sala de prensa de La Fonteta, Enric Carbonell, Luis Arbalejo y Esteban Albert comparecerán ante los medios de comunicación. El director general y los directores deportivos valorarán los objetivos del curso y harán un análisis de las plantillas masculina y femenina. El conjunto masculino no ha dejado de buscar un escolta tirador con capacidad en defensa para los cambios desde el fichaje frustrado de Kyle Guy.