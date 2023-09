La Fonteta acogió ayer una rueda de prensa conjunta del director general Enric Carbonell y de los directores deportivos, Luis Arbalejo y Esteban Albert, para valorar los cambios de una temporada a otra y analizar los objetivos del club y de sus primeras plantillas. Y como punto de partida, fue claro Carbonell a la hora de destacar que «el presupuesto es algo vivo, las plantillas son más caras, aunque antes el tema de Jovic no hubiera sido lo mismo. Por eso hay que ser competitivos en todas las competiciones».

Una exigencia que tiene un objetivo mínimo claro, marcada por el presupuesto. «Es obvio que el primer objetivo es que el equipo sea competitivo en todas las competiciones. Hay una cosa que marca tu presupuesto, en el masculino, todo lo que no sea quedar tercero o cuarto sería malo. En Euroliga sólo habrá tres o cuatro equipos por debajo nuestro en presupuesto».

Y qué mejor ejemplo a seguir que el que marca el propio Valencia Basket femenino. «Me gustaría que el masculino partiera de la base del femenino, del esfuerzo, del sacrificio». Algo a lo que quiso añadir la fortuna de poder contar con algunas jugadoras que son las mejores de España, de Europa e incluso el mundo. «No somos conscientes de la suerte que tenemos de que vengan estas jugadoras, tener a Allen es como si viniera Stephen Curry. Las cuatro mejores jugadoras de cada equipo de la NBA han estado en Europa. En el área deportiva, en el femenino quiero destacar la renovación de Rubén Burgos y de Roberto Hernández, estamos muy contentos con su trabajo».

Respecto al mal inicio de Liga del equipo de Álex Mumbrú y de si ello crea ya cierta inquietud en el club, pidió paciencia y afirmó que tienen plena confianza en el proyecto. «Si estuviéramos pensando en un margen para arrancar y tomar decisiones sería que hemos empezado con dudas y eso no es así, hemos empezado la temporada con confianza en el entrenador, en el cuerpo técnico y en la plantilla. Habrá que tocar las teclas que haga falta para estar contentos con lo que vemos».

Por otra parte, mandó mensaje claro a la afición. Le diría a la afición que hemos hecho muchos cambios, que tenemos claro lo que queremos y ojalá la cara del equipo sea diferente, el objetivo es que cuando se vayan a casa se vayan con la sensación de que el equipo lo ha hecho todo ».

Antes del turno de preguntas, hizo un repaso a la actualidad del club, a los cambios y al nuevo proyecto para esta temporada, destacando que «afrontamos la temporada por segundo año consecutivo siendo el único equipo español con sus dos primeros equipos en Euroliga y Liga, es muy positivo para el baloncesto y los aficionados en Valencia. Ojalá lo podamos mantener mucho tiempo. También hay un esfuerzo que hace el club al tener un segundo equipo en LEB Plata e igual pasa con el Femenino, con la LF Challenge, nos creemos los dos proyectos de ser un club de baloncesto global.

Más ingresos propios

Respecto a la dependencia de los mecenas, añadió que «la temporada pasada es en la que más ingresos se generaron por medios propios, aunque sigue siendo muy importante la aportación de nuestros mecenas. Requiere cambios internos y el objetivo es superar los ingresos por medios propios».

Fichaje aplazado

Por su parte, el director deportivo del Valencia Basket masculino, Luis Arbalejo, confirmó que el fichaje exterior que falta puede tardar en llegar. «Cuando haces una plantilla, las últimas incorporaciones son las más complicadas, hace unas semanas teníamos una idea de plazos, pero primero queremos ordenar lo que hay en casa, que cada uno esté a su mejor nivel, tener a Ojeleye, queremos esperar para acertar. Nos queda una plaza, pendientes de si lo incorporamos o no, creo que sí, pero veremos y según los plazos de recuperación de López Arostegui y de Hermannson».

Esteban Albert, optimista

Tras ganar la Liga Femenina Endesa el año pasado, el Valencia Basket defiende título y aspira a superar el listón aunque esté alto, tal y como explicó ayer su director deportivo, Esteban Albert. «Hemos intentado mantener el bloque nacional, que ha de ser la base del equipo. Hemos aumentado en una jugadora profesional, las otras plazas con jugadoras de L’Alqueria. Me gustaría meter la cabeza en la Final Four, pero sólo consideraría una decepción no competir».