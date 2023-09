El CEO de la Copa del América, el neozelandés Grant Dalton, defendió que una de las «misiones» de la competición, que se disputará en Barcelona en 2024, será «romper con ese estereotipo de que la vela es un deporte para ricos», al mismo tiempo que no confirmó si la Copa seguirá en la Ciudad Condal en la próxima edición, previsiblemente para 2027, o si regresará a Valencia, que albergó otras dos ediciones. Dalton evitó pronunciarse en los Desayunos de Europa Press si la competición repetirá en Barcelona en la próxima edición, que presumiblemente se celebraría en 2027, y no descartó la candidatura de Valencia, que ya la organizó en 2007 y 2010, o incluso su regreso a Nueva Zelanda, siempre que gane. «Sería incorrecto plantarme aquí y decir que sí, que va a ocurrir, porque el pueblo neozelandés quiere que volvamos. Pero para eso las circunstancias tienen que ser correctas», expresó. «El equipo (el Team New Zealand, defensor del título) seguramente respondería en Barcelona, pero habría dos equipos nuevos, y ahora mismo la infraestructura solo puede albergar a cinco. No hay manera de acogerlos», comentó sobre Barcelona, antes de destacar Valencia como «un lugar magnífico». «Fueron fantásticos como anfitrión. No es razonable eliminar a Valencia del planteamiento», confesó, aunque la decisión «en firme» se tomará, siempre que gane el Team New Zeland, «cuando acabe la Copa» en 2024.