Sergio Ramos, que ha vuelto esta temporada al equipo en el que se formó, el Sevilla, tras un alarga trayectoria en el Real Madrid y otra reciente mas breve en el PSG francés, ha reconocido en las vísperas de que el conjunto hispalense se mida el viernes en el estadio de Montjuïc al Barcelona, que la cita "tiene una motivación extra porque es de los mejores equipos".

El central camero apuntó, en una declaraciones a los medios del club, que "como pasa en la Champions", ese tipo de rivales "supone un plus" por mucho que no se quiera, y añadió que los barcelonistas "son favoritos a todo, en LaLiga y en la Champions, y eso hace que una victoria contra ellos tenga ese plus emocional".

Verticalidad azulgrana

"Vamos a intentar ir allí a por todas, aunque sea otro estadio, pero son los mismos jugadores. Tienen verticalidad, son rápidos por banda y va a ser un partido bonito", relató el central, quien ya sabe lo que es marcarle a la formación azulgrana, aunque precisó que se centra en otras cosas.

"Me preocupa más que el equipo tenga una buena línea defensiva, quedarnos con la portería cero y ser sólidos atrás, para que el resto de líneas estén cómodas con la defensa, que es lo que te hace crecer más como equipo", argumentó Sergio Ramos, quien jugó completo los dos primeros partidos desde que llegó al Sevilla, ambos en el Sánchez Pizjuán, ante Las Palmas en LaLiga y el Lens francés en la Liga de Campeones.

Ritmo y velocidad

El sevillano, de 37 años, después de esos dos encuentros, no viajó a Pamplona para medirse el pasado sábado con Osasuna (0-0), debido a una sobrecarga muscular, y estuvo en el banquillo sin jugar el pasado martes en la visita del Almería (5-1).

Preguntado por su actual estado físico y deportivo tras estar todo el verano con trabajos en solitario, destacó que no se siente "nada mal, todo lo contrario". Aún así, considera que requiere "ese proceso de coger minutos, ritmo y velocidad con el paso de los partidos", pero que se encuentra "bien, en dinámica de entrenamiento, de grupo y acumulando minutos y partidos".

Compromiso extra

El defensa, además, se refirió a la expectación que ha suscitado su vuelta al Sevilla 18 años después de que se fuera al Real Madrid y a toda la repercusión mediática que desata su persona, y aseguró que lo lleva "bien" después de estar "muchos años en Madrid" y "también como capitán".

"Eso requiere un compromiso extra a nivel de publicidad, marketing y entrevistas. Vengo con los brazos abiertos a atender a todo el mundo sin problema. Yo lo he llevado siempre de forma transparente y cuando hay que hablar estoy ahí. La gente sabe que voy de frente y me gusta incluso hablar más cuando se pierde que cuando se gana", concluyó.