Superat el descans degut a les Supercopes, l’Autonòmic de Frontó Individual - Trofeu Generalitat Valenciana 2023 torna a l’activitat. Les categories de Primera i Segona A cap de setmana i Juvenils reprenen la competició amb la segona jornada. La resta, Segona B i Tercera cap de setmana i Primera, Segona A, Segona B i Tercera entre setmana, Femenina A i Femenina B encaren la quarta jornada.

Per al cap de setmana només queden dos partides a la màxima categoria. Aquest divendres, a les 21:00 hores, Alejandro PPAF El Puig -recent guanyador de la Supercopa- rebrà a Pasqual CPV La Pobla de Vallbona. Diumenge, Adrián CPV Quart de Poblet serà l’amfitrió de Vicent CPV Almenara a les 11:00.

Per la seua part, Saül PPAF El Puig va superar el seu compromís davant Ximo CPV Almenara amb triomf (41-34), mentre que la partida Gaizka CPV Parcent-Adrián CPV Massamagrell s’ha resolt amb 41-0 per la lesió del de Museros. D’aquesta manera, Pasqual i Alejandro, a més de Saül, sumen 3 punts al grup A. Al B són Adrián i Vicent, juntament amb Gaizka, els que també hi han sumat 3.