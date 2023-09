El 25 Autonòmic de raspall parelles - Trofeu Diputació de València 2023 afronta el cap de setmana la quarta jornada en totes les categories tant masculines com femenines. El CPV Bicorp, que va conquistar les Supercopes tant en homes com en dones durant els actes del 32 Dia de la Pilota, es protagonista a aquest Autonòmic, ja que els seus equips comanden els seus respectius grups, acompanyats per Favara i Beniparrell.

En categoria masculina, la competició d’aquest cap de setmana es realitzarà íntegrament el dissabte. De matí, a les 11:00, Xeraco rebrà al conjunt favarer. Ja de vesprada, a les 17:00, la Llosa de Ranes realitzarà un desplaçament curt cap al Genovés. A les 18:00 hores es jugaran les altres tres partides. Gavarda visitarà Càrcer per a enfrontar-se a La Vall, Alzira B serà l’amfitrió de Bicorp i Muro viatjarà a Quatretonda. Pel que fa al vessant femení, aquest divendres ja es jugarà la primera partida. A les 19:00 hores, en Càrcer, CPV La Vall C rebrà a Justo Ballester Meliana A. El dissabte, a Borbotó, l’equip A local contra Alqueria d’Asnar a les 16:30. A les 19:00, a Beniparrell, jugaran les locals contra Borbotó B. El diumenge a les 11:30: Ecomuseo Bicorp E contra Xeraco.