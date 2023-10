El Valencia Basket es supercampeón de la Supercopa LF Endesa tras imponerse en la final, disputada en el Gran Canaria Arena, al Perfumerías Avenida de Salamanca. Mediante una sobresaliente actuación de equipo, las mujeres comandadas por Rubén Burgos han conquistado el quinto título femenino para la entidad. La autoridad con la que el Valencia ha superado en la Supercopa a dos de los grandes rivales en el territorio nacional, Salamanca y Zaragoza, significa un aviso sobre el potencial de un grupo al que todavía falta por integrarse la WNBA Rebecca Allen. Las 'taronja' recargan así el depósito de moral en la antesala de la Euroliga, donde las supercampeonas debutarán este próximo miércoles en la cancha de las reinas de Europa, el Fenerbahçe.

Raquel Carrera, una de las cinco 'taronja' con diez o más puntos en el partido definitivo, fue elegida por la organización del torneo como la MVP de la Supercopa de España 2023. Una edición, la vigesimoprimera, en la que el Valencia se ha hecho con su segunda Supercopa. Además de la pívot internacional española, autora de diez puntos, Cris Ouviña (14), Alba Torrens (14), Marie Gülich (12) y Queralt Casas (11) rebasaron la barrera de los dos dígitos en lo que a anotación se refiere.

Antonia Delaere abrió las hostilidades en el uno contra uno con Merritt Hempe, pero sería el Valencia BC el que realmente entró a la pista decidido a proclamarse supercampeón. Intensas, agresivas y concentradas, en cuestión de unos pocos minutos, las 'taronja' asestaron un contundente primer golpe al Perfumerías Avenida. Tras un contragolpe que Torrens rubricó con una genialidad de espaldas (12-2, m.5), Pepe Vázquez no tuvo más remedio que solicitar tiempo muerto.

La solidez defensiva de las valencianas asfixió al Salamanca

La dureza defensiva de las valencianas asfixiaba a las salmantinas, que tardaron más de seis minutos en volver a ver el aro con acierto de la mano de Alexis Prince (18-4, m. 7). Fue entonces, cuando el Valencia castigó a su rival con dos triples consecutivos de Ouviña y Gülich (24-7, m. 9). La conexión entre Silvia Domínguez y Maria Fasoula maquillaba un resultado (24-11, m. 10) controlado por las 'taronja', que aplastaban a su oponente merced a su superioridad en el rebote.

Precisamente, el cuarto rebote de la base Cris Ouviña y una asistencia de la zaragozana a Nadia Fingall iniciaba el segundo acto (26-12, m. 11). El Valencia funcionaba como una máquina sólida y perfectamente engrasada. Las ayudas continuas en defensa, con excelentes minutos de la valenciana Claudia Contell, y la circulación rápida en ataque tenían totalmente desquiciadas a todas las jugadoras del Salamanca.

Una acción de Queralt y otra muestra de talento de Leticia Romero ampliaron la renta hasta los 18 puntos (34-16, m. 16). Vázquez, hundido, volvió a parar el reloj. La agresividad en defensa facilitó nuevos robos de los que nacieron contras fugaces con las que llegaron nuevos latigazos. Un tiro esquinado de Romero colocó al Valencia BC con una ventaja superior a los 20 puntos (38-16, m. 17). Antes del descanso, la clase de la germana Gülich la extendería hasta los 23 (42-19), aunque un triple de Silvia Domínguez sobre la bocina cerró este segundo cuarto justo en la veintena (42-22, m. 20) como distancia entre ambos equipos.

Lección táctica de baloncesto coral

La lección de baloncesto coral y actitud sobre el parqué de las mujeres de Rubén Burgos no se detuvo, prosiguió en el tercer cuarto. Torrens no dio tregua con un triple frontal y una fantástica asistencia de Ouviña dejó, poco después, sola a Gülich. El Salamanca deambulaba por la pista y solo Silvia Domínguez no arrojaba la toalla con su segundo triple, si bien, el Valencia no tardaría en recuperar su máxima renta de 25 puntos tras un robo y canasta al galope de Raquel Carrera. Después de un nuevo tiempo muerto del Perfumerías, la gallega selló otro contragolpe para hurgar en la herida (54-27, m. 26).

El técnico del Valencia paró el duelo como respuesta a un gran triple de Andrea Vilaró y una canasta de la 'extaronja' Laura Gil (58-36, m. 28). Sus excompañeras estaban sabiendo anular a la perfección a la murciana, que en la semifinal fue la gran artífice de la victoria ante el Gran Canaria con 18 puntos. Precisamente, 18 puntos fue la diferencia con la que concluyó el tercer parcial (64-46, m. 30) fruto, otra vez, de la puntería desde el 6.75 de Vilaró.

El Salamanca anuló una desventaja de 27 puntos... pero se quedó en la orilla

En el último cuarto, con todo el trabajo (casi) hecho, el Valencia BC vivió sus peores momentos en la final. La intensidad disminuyó y Laura Gil y Fasoula, borradas hasta ese instante, lo aprovecharon en la botella para acercar al Perfumerías más de lo previsto (66-55, m. 33). Burgos pidió un respiro, pero costó reaccionar. El Salamanca dio con el acierto y los espacios que no había tenido en media hora de juego. Casas respondió desde la línea de los tiros libres a otra acción de la pívot griega rival (69-59, m. 35). Más preocupante aún se tornó el panorama después de un triple de Silvia Domínguez (69-62, m. 35).

El arreón del Salamanca, al ritmo de Fasoula y Gil, logró transformar radicalmente el partido, pero no valió a las castellanas para llevarse el título. A pesar de un mal cuarto periodo, el Valencia resistió gracias a lo hecho en los tres anteriores. A mujeres como Leti Romero, Alba Torrens, Cristina Ouviña y a la joven Elena Buenavida no les tembló el pulso en los balones calientes de la final.

Segunda Supercopa LF Endesa

A 16 segundos de la finalización, Laura Gil subió la temperatura al máximo (75-73, m. 40). Cristina Ouviña anotó uno de dos libres y Buenavida, los dos (78-73) después de un robo importantísimo en el último ataque del Perfumerías de Ouviña, la mejor valencianista de la tarde en Las Palmas de Gran Canaria. Cris y Queralt, las capitanas del Valencia BC, levantaron la segunda Supercopa del club. La primera llegó en 2021 en otra isla, Tenerife.