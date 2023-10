Como ‘Un gordo que un día se levantó del sofá’. Así se autodefine Valentí Sanjuan, streamer, periodista, influencer, youtuber y sobre todo, adicto al deporte. «Correr me salvó de la depresión y de la ansiedad», afirma este catalán de 42 años que pasó de una vida sedentaria: «Fumaba mucho, el deporte no me motivaba nada» a llegar a completar retos impensables para la mayoría de mortales como hacer 10 ironmans en 10 días, 8 Titan Desert en Marruecos, Cuba y Arabia Saudí, 770km en MTB sin parar a dormir desde Madrid hasta Lisboa…

En el peor momento de su vida, tras perder a su madre por un cáncer, quedarse sin trabajo y después de que le dejase su novia, decidió dar un giro radical a su vida: calzarse las zapatillas y ponerse a correr: «No existe el ‘es tarde para...’ . Lo importante en la vida es tener objetivos, retos, encontrar algo que te motive...la edad del DNI no es importante». Valentí Sanjuan, conocido como ‘el Jabalí’ por sus extremos retos deportivos, de la mano de YoPRO, organizó ayer una multitudinaria ‘quedada runner’ en Valencia para preparar uno de sus próximos objetivos: el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich: «Hemos reunido a más de 250 personas de todos los niveles, de todas las edades para pasarlo bien y hacer un entrenamiento previo al Medio Maratón de Valencia». El próximo 22 de octubre, Valentí y todo el que quiera acompañarle correrá el Medio Maratón y lo retransmitirá en directo a través de su canal de twitch: «En todo momento iremos hablando con la comunidad de twitch, retransmitiendo la carrera con el móvil y el palo... ya lo hicimos en el Medio Maratón de Barcelona y también en el Maratón con Alex Roca. Iremos a disfrutar, a correr en grupo, sin preocuparnos de la marca». Sanjuan destacó el gran ambiente deportivo que se vive en Valencia: «He venido varias veces, hemos hecho varias quedas aquí y es una pasada correr por el río y cruzarte con tanta gente de todas las edades corriendo. El Medio Maratón y el Maratón de Valencia tienen una gran reputación. Viene muchísima gente de todo el mundo. El Maratón de Valencia es espectacular por le clima, la época del año, el recorrido tan llano y bonito... sin duda Valencia es una ciudad de corredoras y corredores».