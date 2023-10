Yannik Sinner volvió a ser una pesadilla para Carlos Alcaraz. Se ha convertido en el ‘anti Alcaraz’. El murciano, desdibujado durante gran parte del partido, sucumbió frente al italiano en las semifinales del ATP 500 de Pekín (7-6 y 6-1), como ya le ocurrió en las semifinales del Masters de Miami de este año o en la final de Umag en 2022. Fue una mala noche, primera hora de la tarde en España, para el jugador de El Palmar, quien pese a su derrota, tendrá la oportunidad en el Masters 1.000 de Shanghai, donde debutará el viernes o el sábado, de desbancar a Novak Djokovic del número 1 de la Carrera de Campeones 2023.

Sinner, de 22 años, quien se aseguró con este triunfo el número 4 del mundo, el mejor ranking de su carrera deportiva, se ha convertido, junto al serbio, en el rival que más problemas genera al murciano, que llegó hasta este encuentro lanzado, con mucho menos desgaste al resolver sus tres encuentros anteriores con relativa facilidad. Era el séptimo enfrentamiento entre ambos en menos de dos años. Hasta ayer el balance era de 3-3. Pero se rompió la igualdad en favor del jugador de San Cándido, una localidad al norte de Italia en la falda de Los Dolomitas. Además, sumó su segundo triunfo consecutivo en estos duelos particulares y sigue invicto en 2023 contra el de El Palmar. Alcaraz perdió la frescura mental que había mostrado hasta el momento en el arranque de la gira asiática. «No podía hacer lo de siempre. Intenté jugar más profundo, pero no pude. También cambié de táctica, pero tampoco me fue bien», admitió al final del choque. Su derecha no funcionó. Tampoco ofreció su habitual recital de golpes que le permite encontrar soluciones donde otros solo hayan problemas. Al final se tuvo que rendir ante un Sinner que no le dio ni una sola opción en un segundo set majestuoso.

Y eso que Alcaraz comenzó el partido muy enchufado. En el primer juego le hizo un quiebre a su rival y el segundo se lo adjudicó con facilidad con su servicio. En el tercero llegó a disponer de dos bolas para el 3-0, pero el italiano reaccionó (2-1) en el momento apropiado. Fue un momento clave pese a que el partido estaba en sus albores. Ya en el cuarto se vio a un Alcaraz dubitativo y Sinner le devolvió la rotura para igualar el primer set (2-2). El partido se convirtió en una montaña rusa, con algunos puntos espectaculares y con un intercambio de ‘break’ que llevó la manga a la muerte súbita, que cayó del lado de Sinner. Las malas sensaciones del cierre de la primera manga tuvieron continuidad en la segunda. Cedió el primer juego con su servicio el murciano. Alcaraz, totalmente desdibujado, quejándose amargamente a voz en grito de sus errores, se vino abajo (1-4). Sinner se creció aún más (1-5). Quedaba la épica, a la que ha recurrido en otras ocasiones el murciano, pero no era el día y Sinner cerraba el partido con el 6-1.