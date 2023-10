Orriols está harto, con el Alavés en la memoria, de tantas injusticias. La errónea decisión del VAR de anular el tanto de Bouldini empujó al club a protestar pidiendo «reflexión». Lejos de callar ante las injusticias, el Levante emitió un comunicado para protestar por lo sucedido y después de que varios futbolistas manifestasen en redes sociales su profundo malestar como sobre todo, Sergio Postigo y Álex Muñoz.

Una vez sufrida la injusticia ante el Villarreal B, el Levante no se quedó callado y emitió un comunicado en el que no solo transmite su más «profundo malestar», sino que pide una «reflexión» al comité arbitral. «Comunicamos públicamente nuestro profundo malestar sobre la situación vivida durante el encuentro entre el Levante UD y el Villarreal B. A nuestro entender, las imágenes muestran que la jugada entre Carlos Álvarez y Mohamed Bouldini fue reglamentaria. No solo perjudica al Levante UD en la competición, sino que además tuvo un impacto negativo en el desarrollo normal del partido. El Levante UD pide también una reflexión sincera sobre el conjunto de los hechos ocurridos y el gran perjuicio que ello provoca en el fútbol. Pensamos que, cuando un responsable del VAR tarda más de 6 minutos en decidir si es o no fuera de juego, es porque existen serias dudas, y si es así, debería primar la interpretación del árbitro de campo pues, de otra forma, estaremos acabando con toda la esencia del fútbol».