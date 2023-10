El Barcelona logró ganar en el Do Dragao en un partido muy complicado y repleto de polémica. El conjunto culé sufrió muchísimo durante la primera parte y fue claramente inferior a su rival en todo. Ter Stegen de hecho fue importantísimo en la meta culé, pero el fútbol es imprevisible y un error de Romario en el centro del campo permitía al Barça hacer el único gol del partido. Fue obra de Ferran Torres, que entró en el primer tiempo por Lewandowski, lesionado tras una entrada de un defensa luso.

En el segundo tiempo no cambió nada en absoluto. El Porto siguió siendo muy superior tanto por fuera como por dentro y estuvo muy cerca del empate en varias ocasiones pero tanto Koundé como Araujo dieron una exhibición en los últimos metros. Eso sí, el momento de la polémica llegó a mediados de esa segunda parte cuando Cancelo tocó el balón con la mano para impedir el ataque de un atacante portugués y el colegiado señaló penalti. Sin embargo, el lateral, que llevaba amarilla, no había visto la segunda para enfado de Conceiçao. El enfado del técnico local aún fue mayor cuando el colegiado rectificó tras ver que la mano fue fuera del área y lo peor llegó cuando se inventó una mano del Porto para no tener que expulsar a Cancelo. A partir de esa acción, el equipo local lo intentó pero sin fortuna y el duelo acabó con ese 0-1 que permitía la Barça sumar su segundo triunfo.

El Atlético de Madrid logró un valioso triunfo contra el Feyenoord en un partido marcado por el doblete de Morata, quien fue elegido después como MVP del encuentro. No fue un partido nada sencillo para los rojiblancos, que estuvieron por detrás hasta en dos ocasiones pero un fantástico Morata y Griezmann, permitieron sumar el primer triunfo en Champions este curso para el Atleti.