Horas antes de la prestigiosa victoria en la Euroliga frente al AS Mónaco, Álex Mumbrú alertó de la dificultad que supuso la temporada alternar la máxima competición europea con la Liga Endesa. «Llegábamos muertos a los partidos de acb, y eso es algo que queremos corregir», decía el entrenador. Hoy, tanto el técnico como el equipo tienen la oportunidad de que se ha aprendido de la experiencia en un duro choque contra el Monbus Obradoiro, menos de 43 horas después de deshacerse de los monegascos, uno de los mejores conjuntos del continente, merced al tremendo esfuerzo de todos los jugadores. El cansancio y el escaso tiempo de preparación se unirán al Obradoiro como peligrosos adversarios.

El Valencia BC, en cambio, contará con la baza de su creciente estado de ánimo como antídoto contra la fatiga. Los de Mumbrú encadenan tres triunfos de altura -además del citado con el Mónaco, Lenovo Tenerife y Unicaja en la acb- como perfecta respuesta a la derrota a manos del Bàsquet Girona en casa. Ahora, los ‘taronja’ quieren cerrar el círculo con un póquer de victorias que cure la herida del traspié en la jornada inaugural y ofrecer la primera sonrisa a la Fonteta en competición nacional.

En esta línea, Mumbrú, técnico del Valencia BC, confía en que todos sus jugadores afronten con la mentalidad adecuada el encuentro ante el Monbus Obradoiro tras dicho tropiezo con el Girona. «Tenemos bastantes jugadores que no han estado antes en la acb y no saben de la dificultad que entraña, pero supongo que después del partido contra el Girona todos lo tendrá claro», apuntó el barcelonés, al que le preocupa el poco margen de recuperación y preparación del partido que ha tenido su equipo tras el duelo de Euroliga del viernes. «Hay una cosa importante que es recuperarse, la otra es respetar al otro equipo, porque en la ACB te gana cualquiera. Hay que estar con los seis sentidos puestos, estar serios y tener respeto», insistió. Por ello, Mumbrú añadió que los gallegos llegan «con algo más de descanso» y tienen «grandes anotadores por fuera», además de «un juego interior duro». Además, el técnico recordó que el Obradoiro llegará herido tras dos derrotas». «Nosotros apenas tendremos tiempo para ajustar teclas», comentó. A las bajas sabidas de Martin Hermannsson y Xabi López-Arostegui puede unirse la de Jared Harper, a causa del golpe en el hombro derecho padecido ante el Mónaco. Si se confirma su ausencia, Mumbrú no tendrá que hacer ningún descarte. Sin Harper, Kassius Robertson quedaría como único escolta puro, lo que puede llevar a que Chris Jones a actuar más minutos en l ‘2’, y que sean Guillem Ferrando y Stefan Jovic los directores del equipo.