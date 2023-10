Completada la primera volta del 37 Campionat Interpobles de galotxa de carrer Gran Premi Edicom, a primera categoria Ajuntament de Beniparrell i Lanzadera Montserrat són els equips que estan al front de la classificació.

El passat cap de setmana, al grup A, Beniparrell i Campanar van guanyar les seues partides, mentre que al grup B van ser Borbotó, Meliana H i Montserrat els equips que van conquistar el triomf. El duel directe d’aquesta jornada el van protagonitzar Marquesat i Beniparrell. Separats per dos punts abans del seu enfrontament, Marquesat va caure a la seua canxa d’Alfarp per 30-70 i el club de l’Horta Sud lidera la llista amb 9 punts; els de la Ribera Alta es queden en segon lloc amb 8.

Per la seua part, Socarrades Campanar va sumar els seus primers dos punts del campionat després d’un triomf prou ajustat davant Electrofassar Massalfassar. El resultat final de 70-60 al carrer de pilota d’Aldaia fa que Campanar empate a 2 punts amb els massalfassins.

Pel que fa al grup B, Caixa Popular Godelleta va caure front Borbotó per 30-70. La victòria de Meliana contra Faura (per 70-0) situa als melianers en segon lloc amb 11 punts. Montserrat va guanyar per 70-30 a Foios i comanda una setmana més la llista amb 14 unitats.

A la pròxima jornada, tota prevista per a dissabte, Electrofassar Massalfassar rebrà a Ajuntament de Beniparrell. Al grup B, Lanzadera Montserrat jugarà contra CPV Borbotó A, Meliana H s’enfrontarà a Caixa Popular Godelleta A i Lairbas Invers. Faura A competirà contra Foios A.

La Baronia, imparable en la modalitat de trinquet

La Baronia continua al capdavant de la classificació de Primera amb 11 punts. Molt prop es situa Torrent amb 7 i Manises amb 5. A la cinquena jornada de la competició, Manises va caure davant els que coronen la llista per 25-70. Riba-roja, d’altra banda, va perdre en la seua estrena del trinquet municipal ‘El Rullo’ per 40-70 contra La Pobla.

Després de la retirada de Moixent, tal i com marca normativa, es lleven els resultats disputats fins ara, i les seues partides restants seran jornades de descans per als rivals. A la sexta jornada s’amidaran Traverauto Riba-roja contra CPV La Baronia, iTrinquet de Torrent jugarà contra Caixa Popular Manises A.