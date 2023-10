El 25 Campionat Autonòmic de raspall parelles Trofeu Diputació de València 2023 tanca la primera volta a la categoria masculina amb més igualtat a les primeres posicions dels grups. Quatretonda va acabar amb la condició d’invicte de Bicorp (20-25), tot i que els de la Canal de Navarrés continuen com a líders del grup A, on també va sumar el triomf Gavarda i Muro, els dos per 25-0 davant Alzira B i La Vall respectivament.

Al grup B, la Llosa igualà a Favara al front de la classificació. El conjunt lloser aprofità la jornada de descans dels favarers per a aplegar als mateixos 9 punts, gràcies al seu triomf davant Xeraco (25-15). A l’altra partida de la jornada, CEPSA Alzira A guanyà 25-0 al Genovés i abandona l’última plaça. La pròxima jornada, la sisena, es juga durant diversos dies i es tancarà aquest divendres amb el duel Quatretonda-La Vall i diumenge amb la partida Muro-Alzira B. A Primera femenina, els equips que acabaran la fase regular com a primers de grup seran Bicorp i Beniparrell, que compten per victòries les partides que han jugat, i evitaran emparellar-se en semifinals. Els seus rivals encara estan per decidir, ja que quatre equips aspiren a les dos segones places que donen accés a la següent ronda. Ecomuseo Bicorp E aplegà als 14 punts després d’imposar-se a l’Alqueria d’Asnar (15-25). De moment, la segona plaça és per a Borbotó A, però el club valencià es va complicar la vida després de perdre a Xeraco (25-15). Borbotó té 9 punts i el conjunt de la Safor en té 7; els enfrontaments particulars afavoreixen a Borbotó -va guanyar 25-10 al seu carrer-. Al grup B la situació és prou pareguda. El líder destacat és Ajuntament de Beniparrell A, amb ple de punts (15), els últims 3 aconseguits a Meliana (0-25). En el duel per la segona plaça tampoc li va anar bé a l’equip B de Borbotó, que va caure davant La Vall (15-25). Els dos equips tenen opcions de conquistar la segona plaça, ara en poder del club de la Vall Farta. Degut a la disputa aquest dissabte de la final de l’Individual CaixaBank de raspall entre Victoria i Ana, la sisena i última jornada de la fase regular es celebrarà el cap de setmana del 21-22 d’octubre.