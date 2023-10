Juan Roig, propietario del Valencia Basket, no dudó en acercarse a la pista para felicitar al equipo -en especial, a hombres como Damien Inglis y Brandon Davies- por una victoria de prestigio en la Euroliga. La Fonteta, casi llena, vibró con los de Álex Mumbrú, que encadenan cinco victorias entre España y Europa, donde suman un pleno en casa (2/2). Davies (18 puntos) e Inglis (10), junto al base Chris Jones (11), comandaron la anotación de un Valencia BC que no se dejó remontar gracias a un comportamiento defensivo notable. La única noticia negativa la protagonizó Stefan Jovic. El serbio no pudo jugar más después de un golpe en la cadera en el segundo cuarto.

El público cerró el primer cuarto en pie como recompensa al excelente trabajo defensivo de su equipo, que dejó en nueve puntos al Fenerbahçe. Desactivados como bloque, los turcos resistieron el vendaval de la mano de dos de sus grandes individualidades, Georgios Papagiannis y Tyler Dorsey, el mejor de los canarios en el comienzo del partido, estadounidense de 1,96 m que estuvo durante el verano en la cartera de escoltas que manejó el club. Chris Jones, mientras tanto, tenía a los ‘taronja’ moviéndose a alta intensidad y aprovechando la presencia física de Boubacar Touré en la pintura. Merced a un triple de Nate Reuvers (14-9, m. 7), los locales empezaron a recoger los frutos de su férrea defensa, su ambición en el rebote y un ataque fluido. Fue el inicio de un parcial 11-0, forjado robando balones y forzando pérdidas. Poco después, Brandon Davies y Damien Inglis completaron la faena haciendo uso del manual del buen pívot. Dos canastas fantásticas, una del ‘4’ galo al contragolpe, y otra de Víctor Claver, a aro pasado, llevaron la renta valenciana por encima de la decena (22-9, m. 10). El guion apenas cambió en la primera mitad del segundo asalto. La agresividad del Valencia mantenía a raya a un Fenerbahçe en el que Scott Wilbekin no se estrenaría hasta el minuto 14 (29-18). Aun así, Inglis, después de una captura imponente en la zona, neutralizaba cualquier atisbo de reacción. Una nueva conexión de Jones con el poste bajo, ahora con Jaime Pradilla, y la muñeca de Reuvers extendieron la ventaja hasta los 15 puntos (36-21, m. 17). Sin embargo, tras el tiempo muerto de Dimitrios Itoudis, los turcos despertaron. Más agresivos atrás, Yam Madar se alió con Dorsey para colocar un parcial de 0-7 que rebajó el ánimo de la Fonteta, justo hasta que Kassius Robertson pudo romperlo desde los 6.75 m (39-28, m. 19). Aunque, nuevamente, Madar y Dorsey apretarían el videomarcador sacando partido de un Valencia en bonus y menos activo en la defensa de su pista (39-33, m. 20). En la reanudación, los de Estambul continuaron ajustando el duelo bajo la batuta de Madar. La respuesta local nació en el talento de Jones y Davies, pero dos triples, de Dorsey y Sertaç Sanli, y un mate de Nate Sestina con asistencia del base israelí, llevaron el partido al empate momentáneo (45-45, m. 24). A pesar del susto en las gradas, Mumbrú fue capaz de reconectar a los suyos en el tiempo muerto. El Valencia enganchó un parcial de 9-0 ejecutando con sangre fría los ataques al límite, así anotaron Inglis y Davies, protagonista este último de rentabilizar la técnica al banquillo de Itoudis. Tras los tres tiros libres, la renta se alargaría hasta el +9 (54-45, m. 28). Pero, el ‘Fener’ regresaría más veces al combate dando en una diana en la que hasta entonces no había acertado, la del triple. Seis puntos consecutivos de Wilbekin y Nigel Hayes-Davis, y un tiro libre de Touré, despidieron el cuarto (58-53, m. 30). Un aviso del peligro que se incrementaría en el asalto final, en el que Semi Ojeleye, por fin, encadenó cinco puntos para estrenar su participación anotadora en toda la noche (63-53, m. 31). El Fenerbahçe, en cambio, no se iba a rendir. El control turco del rebote en ataque le dio la oportunidad de seguir mejorando su estadística de triples y, con la colaboración en la pintura del enorme Papagiannis, meterse de lleno en la batalla. A falta de cinco minutos, Wilbekin acercó a los suyos a tres (65-62, m. 35). Davies e Inglis, sin embargo, no se empequeñecieron en la zona y mantuvieron a flote a los ‘taronja’. Hayes-Davis puso, poco después, al Fenerbahçe por delante por primera vez (67-68, m. 38). El imponente Inglis ganó un 2+1 y después fue Davies, nuevamente, el que contestó al triple de Dorsey (72-71, m. 38). Una ayuda defensiva del ‘4’ de Guayana apagaría las malas intenciones de Dorsey. Y, al final, llegó el momento del líder Jones burlando al rocoso Papagiannis (74-71, m. 40). Wilbekin tuvo la prórroga en dos lanzamientos libres, pero falló uno y Ojeleyte cogió un rebote salvador. Cerró el triunfo desde la línea (77-74).