Estaba imparable, impresionante, determinante, contundente, único. El joven madrileño Jorge Martín (Ducati), de 25 años, campeón de Moto3 en el 2018 y piloto estrella del equipo italiano Prima Pramac, escuderia 'satélite' de la fábrica de Borgo Panigale, que llevaba en el podio en todas las carreras que se habían disputado desde el Gran Premio de Catalunya donde su máximo rival por el título, el italiano 'Pecco' Bagnaia (Ducati), sufrió un accidente espectacular que le dejó muy tocado, ha cometido hoy, en Mandalika, su primer gran error en esta segunda parte del campeonato, al irse al suelo cuando dominaba, con enorme autoridad, el Gran Premio de Indonesia, la 15ª cita del campeonato. Bagnaia, vencedor hoy y que empezaba a 7 puntos de Martín, viaja a Australia, donde la próxima semana se corre en Phillip Island, con 18 puntos sobre el español.

'Martinator', que había protagonizado la mejor salida de su vida, pasando de la sexta plaza de la parrilla a liderar el pelotón al llegar a la primera curva del trazado, fue marcando tiempos récords en las primeras vueltas y cogiendo una importante ventaja sobre Maverick Viñales (Aprilia), que, como este sábado, volvió a brillar en una carrera que podía haber ganado también el sábado pero su moto desgastó en exceso el neumático trasero.

Arranque espectacular

Martín, que había dominado el arranque del gran premio de MotoGP, se fue al suelo, antes de llegar el ecuador de la carrera, en solitario sin sufrir acoso alguno por parte de 'MVK', que al quedarse solo en cabeza soñó con la victoria pero, poco a poco, fue llegando Bagnaia en 'modo campeón' y, a falta de ocho giros, superó con enorme facilidad a Viñales, demostrando su portentoso poder y el de su Ducati, recuperando, en menos de 24 horas, el liderato que había perdido el sábado.

La carrera de Bagnaia, que este sábado provocó la desolación en su boxe y hoy ha generado, con razón, la mayor de las fiestas, es digna de destacar pues, arrancando desde la 13ª posición en parrilla, ha tenido el coraje, la habilidad y la determinación de irse superando adversarios, sobre todo en las primeras vueltas, en una pista donde solo hay una trazado, de poco más de un metro de anchura, y si te sales de ella, te puedes caer.

"Me lo merecía"

Cuando Bagnaia se hizo con el liderato y pese a la amenaza de Viñales e, incluso, Fabio Quartararo (Yamaha), fue marcando buenos tiempos, muy regulares y constantes, insisto en 'modo campeón', para recuperar el liderato de MotoGP, pese a que, en el último giro, se le acercaron muchisimo tanto Viñales como 'el Diablo' Quartararo, que cruzaron la meta pegaditos al colin de la Ducati 'Desmosedici' del campeón y nuevo líder.

'Pecco' celebró la victoria y la recuperación del liderato, de pie en su moto y haciendo gestos ostensibles de "aquí está el campeón" y "¿ahora qué?", lo que provocó que, con muy buen tono, el campeonísimo Jorge Lorenzo, comentarista en DAZN, lanzará un "no enfades a la bestia, 'Pecco', no enfades a la bestia, que Martín aún esta vivo y puede responderte".

"Me merecía una carrera como esta. Cuando vi que Martín se escapaba, no me precipité y pensé que tendría mi oportunidad, desde luego no pensé que podía caerse, pero esto son las carreras, ser constante, no lanzar la toalla nunca y perseverar intentarlo en cada carrera. Soy muy feliz por haber ganado y volver a ser líder. Insisto, me lo merecía, nos lo merecíamos, todo el equipo ha estado fabuloso", comentó Bagnaia, que sumó su 17ª victoria en MotoGP.