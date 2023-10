Victoria Díez ja ha començat a utilitzar la segona mà per a comptar els seus títols individuals. La jugadora valenciana va guanyar aquest dissabte el seu sisé campionat Individual CaixaBank de raspall professional - Trofeu President de la Generalitat Valenciana després de superar a Ana de Beniparrell (25-10) al trinquet de Bellreguard amb un gran ambient a l’escala, plena de públic i amb una nodrida representació de jugadores i jugadors professionals.

Amb aquest nou títol, Victoria torna a demostrar que és la jugadora referència, tot i que davant tenia a la segona jugadora pel que fa al número de títols, ja que Ana Puertes llueix dos al seu palmarés. La jugadora del CPV Bicorp complirà 22 anys el pròxim dia 19 amb la mitja dotzena de trofeus a la butxaca, de les 14 edicions disputades d’aquest Campionat Individual de raspall femení professional. La final, reedició de la celebrada al 2020, va tindre el mateix desenllaç. Sorprenia veure a Victoria aparentment relaxada tant a la presentació com al rest mentre esperava que una molt concentrada i decidida Ana iniciara la partida. La de Beniparrell, que entenia com «un regal» poder jugar una nova final -havia caigut en quarts de final els dos últims anys-, va arrancar molt valent, donant passos endavant en quant tenia ocasió i menejant a Victoria de banda a banda. Aixina, el primer joc va ser per a la jugadora de blau.

Amb 20-5, la tònica va ser la mateixa. Tot i que Ana ho va intentar de moltes maneres, Victoria no va deixar cap espai per cobrir i es va mostrar molt segura i encertada per a tancar el joc definitiu i signar un nou Individual CaixaBank.