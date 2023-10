El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido en rueda de prensa antes de enfrentarse este sábado (18.30 horas) al Sevilla. Tenía mucho de lo que hablar el italiano, tras las quejas de Rodrygo por su posición en el equipo, las polémicas por el Caso Negreira o la vuelta de jugadores importantes después el parón de selecciones. Pero también de Joan Laporta y su intento de "desviar el tiro" sobre el caso Negreira, apelando al "madridismo sociológico" como generador de polémica alrededor del caso.

El partido de este sábado en Nervión tendrá el punto de mira puesto en Sergio Ramos, que vuelve a enfrentarse al club blanco, tras 16 temporadas en la capital. Sobre si le molestaría que el camero celebrara un posible gol, Carletto lo tiene claro: "A mí me encanta verlo y saludarle. Le tengo un cariño especial y si hoy estoy aquí es por Sergio Ramos. Si no marca el gol en la final, probablemente no estaría aquí. Si marca un gol, que espero que no, puede hacer lo que quiera".

Enfrente tendrá al recién incorporado Diego Alonso, tras la destitución de Mendilibar. La mala racha del Sevilla hará que plantee un partido con dificultades, en busca de volver a reengancharse a LaLiga. "Es una semana importante y sabemos que el Sevilla hará un partido que nos exigirá mucho", decía el italiano. Sobre su permanencia en el Madrid también ha hablado Ancelotti: "¿Si quiero renovar o no? De mi futuro no hablo".

La vuelta de jugadores importantes

Después del parón de selecciones, el italiano recupera a Alaba, que supondrá un alivio en la línea defensiva. El austriaco había tenido algunas molestias musculares que lo apartaron durante varias semanas. "Todos están disponibles, incluso Alaba", decía Carletto. Todos menos Dani Ceballos, que no estará en la convocatoria por molestias.

Sobre Arda Güler, el italiano ha confirmado que aún le queda tiempo para estar listo. "Arda Güler está bien, le faltan unos diez días para estar a tope. Tiene que adaptarse bien y le están ayudando. No está contento porque quería empezar de forma distinta, pero tiene tiempo para hacerlo bien aquí", explicaba su entrenador. El turco sufrió una rotura muscular en el recto anterior izquierdo a finales de septiembre, justo después de recuperarse de una artroscopia en la rodilla derecha.

Rodrygo había sido protagonista esta semana tras quejarse por jugar de '9' y el italiano le ha contestado: "Nunca he puesto a un jugador en una posición que no le gusta, pero a veces las circunstancias hacen que tengan que sacrificarse, como ha hecho Rodrygo. Lo primero es la exigencia del equipo y luego la exigencia individual".

También entra en la convocatoria Rüdiger, que llega justo al partido, tras jugar este miércoles con la selección alemana, pero Carletto cuenta con él, pues es el único central 100% disponible para la contienda en el Sánchez Pizjuán.

"Todos somos un poco egoístas, cada uno tiene su papel, no me gusta entrar en los papeles de los otros. Si han pensado que tenía que jugar no nos vamos a quejar de esto", decía Ancelotti tras ser preguntado sobre si consideraba a la selección alemana egoísta.

Un dardo a Laporta

Negreira y el Barça han sido también protagonistas de la rueda de prensa. Y es que, tras la inclusión de Joan Laporta entre los imputados en el caso Negreira, el presidente del FC Barcelona culpó al "madridismo sociológico" por ensuciar el nombre del club blaugrana.

Ante esta situación, el entrenador del Real Madrid pide que dejen a la justicia trabajar: "Es un asusto muy grave y la Justicia está investigando. Tenemos que dejarles trabajar y que decidan lo que crean correcto. Todo esto es una manera de desviar el tiro".

En España no cesan los escándalos arbitrales. Sobre las recientes declaraciones del ex árbitro Estrada Fernández, explicando que "se creó otra sala VAR, sin comunicarlo públicamente ni a LaLiga, ni a los clubes", dice el técnico italiano que "no sabía de la existencia de esta sala", para concluir que "hay otros asuntos más importantes".