Sin descanso. Tras apenas doce horas desde el final del partido de alto riesgo ante el Maccabi Tel Aviv, el Valencia Basket viajó ayer hasta Estambul para medirse hoy al Anadolu Efes, segundo equipo de la ciudad turca tras la visita del Fenerbahçe hace dos semanas a La Fonteta. Con el recuerdo de la victoria de la pasada temporada, la primera de la historia taronja en la máxima competición continental, y con el objetivo de estrenarse con buen pie en el primer desplazamiento en la competición, en la que aspira a igualar el mejor inicio histórico en las ocho temporadas anteriores entre la élite europea. Fue en la 2003-04 cuando el Valencia Basket encadenó cuatro triunfos consecutivos. Ahora viene de ganar en La Fonteta al AS Mónaco (70-65), al Fenerbahçe (77-74) y al Maccabi Tel Aviv (75-66). Tres triunfos que han situado a los de Álex Mumbrú terceros por detrás del Real Madrid y el Barça, los únicos invictos hasta la tercera jornada. Pero es que la racha de los valencianos es aún mayor si miramos a la Liga Endesa, en una maratón de partidos que les llevará esta tarde al Sinan Erdem Sports Hall (19:30 horas, Movistar Deportes 3) tras siete victorias consecutivas. Una buena dinámica de resultados a la que se agarra Mumbrú ante un rival que llegará más descansado al haber jugado un día antes esta semana, cuando ganó el ASVEL Villeurbanne (89-84). «Son un equipazo, sabemos de la dificultad del partido y que tendremos que estar bien. Sobre todo una de las cosas que más me preocupa es que ellos jugaron un día antes que nosotros y en casa. Y van a estar más descansados. Y físicamente puede ser un partido en el que notemos que hemos jugado 24 horas más tarde y encima el viaje a Estambul», advirtió el entrenador del Valencia BC, Álex Mumbrú. «Será un partido difícil en una cancha complicada contra un rival con muchísimo talento. Anadolu Efes está confeccionado para estar en la Final Four, con un talento increíble, con jugadores de los mejores que estuvieron el año pasado en la Euroliga como Darius Thompson, Larkin, Clyburn...», añadió.

Se mide el Valencia Basket, el equipo con mejor rating defensivo (99,8 puntos encajados cada 100 posesiones) con uno de los rivales con más ritmo de la competición, con 72 posesiones por partido. «Ha sido uno de los equipos más duros de Europa en los últimos años, ganaron la Euroliga dos veces hace poco tiempo. Son un gran equipo pero nosotros hemos jugado bien en los últimos partidos. Si jugamos físicos y con intensidad en los dos lados de la pista, creo que podemos competir contra cualquier equipo», agregó el pívot Boubacar Touré. Curiosamente, será la séptima vez que coinciden en Euroliga, aunque solo la sexta vez que los taronja jueguen allí. En marzo de 2020 tuvieron que volverse sin jugar ante el inminente confinamiento por la pandemia. La pasada temporada, dos tiros libres ganadores de Chris Jones sirvieron para asaltar el Sinan Erdem Sports Hall por vez primera (91-92). Ojeleye es duda El Valencia Basket viajó a Turquía con 13 jugadores, entre ellos Semi Ojeleye, que se perdió el partido del miércoles por una sobrecarga y es duda también hoy. Completa la lista de doce el joven Lucas Marí. Y causan baja por lesión una vez más Jared Harper, Martin Hermannsson y Xabi López-Arostegui.